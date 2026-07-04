Dolar bugün kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları 4 Temmuz 2026: Doların Yeniden Yükselişi

4 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 46,81 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Son dönemlerde döviz piyasasında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Dolardaki artış yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekonomik verilerin belirsizliği dolayısıyla bu durum daha fazla önem kazanıyor. Yurtiçinde enflasyon artış gösteriyor. Analistler, doların yükselişini global ekonomik gelişmelerle ilişkilendiriyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları etkili bir unsur olarak öne çıkıyor.

Doların 46,81 TL seviyesine ulaşması fiyat artışlarını beraberinde getirebilir. İthal ürünlerin maliyetlerinde artış yaşanabilir. Bu durumda tüketici fiyatlarına yansır ve günlük harcamalar üzerinde baskı yaratabilir. Özellikle gıda ve enerji sektörlerinde bu yansımanın etkisi daha belirgin olacaktır. Ekonomik istikrarın sağlanması için hükümetin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Doların seyri, sadece yatırımcılar için değil, genel ekonomi için de kritik bir gösterge olmaya devam edecek.