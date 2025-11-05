Dolar bugün kaç TL? 05 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

5 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Dolar/TL paritesi 42,09 seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel ekonomik koşulların ve yerel dinamiklerin etkisini gösteriyor. Doların bu seviyelerde kalması, yatırımcıları ve ekonomistleri gelişmeleri yakından takip etmeye yönlendiriyor. Dolar/TL’deki artış, ithalat maliyetlerini yükseltebiliyor.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, yurtiçindeki yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu bağlamda yatırımcılar, Dolar kuru üzerindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli. Stratejilerini buna göre şekillendirmeleri büyük önem taşıyor. Doların gelecekteki seyri, iç politikaların ve uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisiyle belirlenecek.