FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 05 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL paritesi 5 Kasım 2025 itibarıyla 42,09 seviyesine ulaştı. Bu durum, yüksek enflasyon ve mali politikaların etkisinin bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. Dolar'ın bu seviyelerde kalması, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Yatırımcıların döviz kurunu sürekli takip etmesi gerekiyor.

Dolar bugün kaç TL? 05 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

5 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Dolar/TL paritesi 42,09 seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel ekonomik koşulların ve yerel dinamiklerin etkisini gösteriyor. Doların bu seviyelerde kalması, yatırımcıları ve ekonomistleri gelişmeleri yakından takip etmeye yönlendiriyor. Dolar/TL’deki artış, ithalat maliyetlerini yükseltebiliyor.

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, yurtiçindeki yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu bağlamda yatırımcılar, Dolar kuru üzerindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli. Stratejilerini buna göre şekillendirmeleri büyük önem taşıyor. Doların gelecekteki seyri, iç politikaların ve uluslararası ekonomik gelişmelerin etkisiyle belirlenecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum''Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum'
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandıBakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,11
42,12
% 0.05
10:08
Euro
48,41
48,42
% 0.11
10:08
İngiliz Sterlini
54,89
54,92
% 0.12
10:08
Avustralya Doları
27,31
27,33
% 0.06
10:08
İsviçre Frangı
52,04
52,07
% 0.25
10:08
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.53
10:05
Çin Yuanı
5,90
5,91
% 0.09
10:08
İsveç Kronu
4,39
4,40
% 0.14
10:08
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.