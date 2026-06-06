Dolar bugün kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı 6 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 46,04 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yurtiçindeki ekonomik göstergelerin etkisiyle şekillendi. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da fiyat üzerinde belirleyici oldu. Türk lirasının döviz karşısındaki değeri, makroekonomik faktörlerden etkileniyor. Enflasyon, faiz oranları ve ekonomik büyüme, bu faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar ve ekonomik analistler, döviz kurlarındaki hareketlilikleri dikkatle takip ediyor. Bu durum, gelecekteki olası gelişmeler hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Doların bu seviyede işlem görmesi, Türkiye'nin ticaret dengesi üzerinde etkili oluyor. Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir. Ancak ihracat yapan firmalar için de olumlu bir durum yaratabiliyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı alınacak önlemler, ekonomik istikrar açısından önem taşıyor. İzlenecek politikalar da bu önlemlerle paralel olmalı. Ekonomik belirsizlikler, dolara olan talebi etkiliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, fiyatın yönünü belirlemeye devam edecektir.