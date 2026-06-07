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Dolar bugün kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

07 Haziran 2026 tarihinde doların değeri 46,04 TL olarak belirlendi. Global piyasalardaki dalgalanmalar ile yerel dinamikler döviz kurlarını etkiliyor.

Dolar bugün kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar?

07 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 46,04 TL olarak belirlendi. Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yerel dinamikler de bu duruma katkıda bulunuyor. Doların bu seviyelerde kalması önemli bir gösterge. Hem ithalatçı firmalar hem de tüketiciler için durum böyle.

Yatırımcılar ve ekonomi analistleri için bu süreç kritik bir önem taşıyor. Piyasada belirsizlik yaratan faktörlere ulaşıp, durumu değerlendirmeleri gerekiyor. Döviz kuru üzerindeki etkiler, piyasalardaki yatırım kararlarını etkiliyor. Olası gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 07 Haziran Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,97
46,11
% 0.02
23:59
Euro
53,01
53,15
% -0.94
23:57
İngiliz Sterlini
61,00
61,93
% -0.79
23:44
Avustralya Doları
32,40
32,51
% -1.17
23:59
İsviçre Frangı
57,72
57,94
% -0.81
23:59
Rus Rublesi
0,62
0,63
% -0.54
23:50
Çin Yuanı
6,77
6,79
% -0.18
23:59
İsveç Kronu
4,85
4,88
% -0.93
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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