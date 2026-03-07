Dolar bugün kaç TL? 07 Mart Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları: 07 Mart 2026

07 Mart 2026 tarihi itibarıyla, saat 09:00’da doların fiyatı 44,07 TL olarak kaydedilmiştir. Son dönemdeki ekonomik veriler önemli dalgalanmalara neden olmaktadır. Merkez Bankası'nın para politikaları da döviz kurlarını etkiliyor. Doların TL karşısındaki değeri yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir. Bu değer, ekonomistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dış ticaret dengesi ve enflasyon oranları, bu değerin üzerinde etkili olmaktadır. Global ekonomik gelişmeler ile siyasi istikrar da önemli faktörlerdir.

Son aylarda artan enflasyon durumu gözlemleniyor. Dış kaynaklı ekonomik belirsizlikler de dolara talebi artırıyor. Türk Lirası'nın değer kaybı hızlanıyor. Doların yükselmesi ithalat maliyetlerini etkileyebilir. Bu da enflasyonist baskıları artırabilir. Özellikle bireysel ve kurumsal yatırımcılar, döviz stratejilerini gözden geçiriyor. Doların yeni fiyat seviyesi piyasalardaki beklentileri şekillendirecektir. 2026 yılına dair ekonomik öngörüler üzerinde etkili olacaktır.