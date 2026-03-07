FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 07 Mart Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

07 Mart 2026 tarihi itibarıyla dolar, 44,07 TL'den işlem görmektedir. Son dönem ekonomik veriler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açmaktadır. Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları, döviz piyasasına yön vermektedir. Doların yükselişi, ithalat maliyetlerini etkileyerek, enflasyonist baskıları artırabilir. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izlemekte ve döviz stratejilerini gözden geçirmektedir. Ekonomik belirsizlikler, dolara olan talebi yükseltmektedir.

Cansu Çamcı

Dolar Fiyatları: 07 Mart 2026

07 Mart 2026 tarihi itibarıyla, saat 09:00’da doların fiyatı 44,07 TL olarak kaydedilmiştir. Son dönemdeki ekonomik veriler önemli dalgalanmalara neden olmaktadır. Merkez Bankası'nın para politikaları da döviz kurlarını etkiliyor. Doların TL karşısındaki değeri yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir. Bu değer, ekonomistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dış ticaret dengesi ve enflasyon oranları, bu değerin üzerinde etkili olmaktadır. Global ekonomik gelişmeler ile siyasi istikrar da önemli faktörlerdir.

Son aylarda artan enflasyon durumu gözlemleniyor. Dış kaynaklı ekonomik belirsizlikler de dolara talebi artırıyor. Türk Lirası'nın değer kaybı hızlanıyor. Doların yükselmesi ithalat maliyetlerini etkileyebilir. Bu da enflasyonist baskıları artırabilir. Özellikle bireysel ve kurumsal yatırımcılar, döviz stratejilerini gözden geçiriyor. Doların yeni fiyat seviyesi piyasalardaki beklentileri şekillendirecektir. 2026 yılına dair ekonomik öngörüler üzerinde etkili olacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,06
44,08
% 0.17
23:59
Euro
51,19
51,21
% 0.04
23:59
İngiliz Sterlini
59,05
59,10
% 0.28
23:59
Avustralya Doları
30,94
30,95
% 0.33
23:59
İsviçre Frangı
56,70
56,73
% 0.7
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.11
23:50
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.37
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,80
% 0.62
23:59
