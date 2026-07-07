Dolar bugün kaç TL? 07 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların değeri, 07 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00'da 46,84 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarında son günlerdeki dalgalanmaların bir yansıması. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon oranları ve merkez bankalarının politikaları, Dolar/TL kurunu etkiliyor. Yatırımcılar, dış pazar verilerini ve yerel ekonomik göstergeleri göz önünde bulunduruyor. Bu bilgilerle döviz alım-satım işlemlerini yönlendirmeye çalışıyorlar.

Doların 46,84 TL'den işlem görmesi, Türkiye'deki döviz talebi ve arz dengelerinin değiştiğini gösteriyor. Yükselen enflasyon ve ticaret açığı gibi makroekonomik faktörler, TL'nin değer kaybına yol açtı. Doların uluslararası piyasalardaki yukarı yönlü trendi, yerel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomi analistleri için önemli. Doların seyrini etkileyebilecek gelişmeleri yakından takip ediyorlar.