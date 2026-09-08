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Dolar bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların 08 Eylül 2026 itibarıyla 48,46 TL seviyesine ulaşması, Türk lirasının döviz karşısındaki değerini gözler önüne seriyor. Bu durum, ülke ekonomisindeki dalgalanmaları, enflasyonu ve faiz oranlarını etkileyen siyasi ve ekonomik gelişmelerle bağlantılıdır. Yatırımcılar için önemli bir gösterge haline gelen bu kur, ithalatçılar için maliyet artışları anlamına gelebilir ve tüketici fiyatlarını etkileyebilir.

Dolar bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar?

08 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 48,46 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değerini gösteriyor. Ayrıca, ülke ekonomisindeki dalgalanmaların yansımalarını da gözler önüne seriyor. Uzun süredir değişkenlik gösteren döviz kurları vardır. Bu durum enflasyon, faiz oranları ve küresel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların döviz piyasalarına yönelik beklentilerini şekillendiriyor.

Doların bu seviyelerde kalması, ithalatçılar ve yatırımcılar açısından önemli bir gösterge haline geliyor. Yurtiçinde döviz ihtiyacı duyan şirketler vardır. Dövizin yüksek olması, maliyetleri artırabilir. Bu durum, iş yapma yeteneklerini zorlaştırabilir. Tüketici fiyatları üzerinde etkili olabilecek bu kur durumu, enflasyonun seyrini doğrudan etkilemektedir. Ek olarak, yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının ilerleyen günlerde doların seyrini dikkatle takip etmeleri bekleniyor.

Dolar bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,45
48,47
% 0.06
09:38
Euro
56,36
56,37
% 0.05
09:38
İngiliz Sterlini
65,64
65,65
% 0.03
09:38
Avustralya Doları
34,93
34,95
% -0.07
09:38
İsviçre Frangı
59,84
59,88
% 0.06
09:38
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -1.02
09:30
Çin Yuanı
7,22
7,22
% 0.02
09:38
İsveç Kronu
5,04
5,05
% -0.09
09:38
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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