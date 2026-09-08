Dolar bugün kaç TL? 08 Eylül Salı 2026 dolar ne kadar?

08 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 48,46 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değerini gösteriyor. Ayrıca, ülke ekonomisindeki dalgalanmaların yansımalarını da gözler önüne seriyor. Uzun süredir değişkenlik gösteren döviz kurları vardır. Bu durum enflasyon, faiz oranları ve küresel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların döviz piyasalarına yönelik beklentilerini şekillendiriyor.

Doların bu seviyelerde kalması, ithalatçılar ve yatırımcılar açısından önemli bir gösterge haline geliyor. Yurtiçinde döviz ihtiyacı duyan şirketler vardır. Dövizin yüksek olması, maliyetleri artırabilir. Bu durum, iş yapma yeteneklerini zorlaştırabilir. Tüketici fiyatları üzerinde etkili olabilecek bu kur durumu, enflasyonun seyrini doğrudan etkilemektedir. Ek olarak, yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının ilerleyen günlerde doların seyrini dikkatle takip etmeleri bekleniyor.