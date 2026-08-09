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Dolar bugün kaç TL? 09 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların 09 Ağustos 2026 tarihinde 47,71 TL'ye ulaşması, döviz piyasalarında önemli bir dalgalanmayı beraberinde getirdi. Artan enflasyon ve global ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Merkez bankalarının para politikaları, döviz kurlarını etkilerken, yüksek döviz maliyetleri yerel firmaları zorluyor. Bu durum, nihai tüketiciye de zam olarak yansıyor. Doların geleceği, yatırımcılar için belirsizliğini koruyor.

Dolar bugün kaç TL? 09 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

09 Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 47,71 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle ortaya çıktı. Dolar, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir gösterge oldu. Son dönemlerde enflasyonun artışı da dikkate alınmalı. Merkez bankalarının para politikaları, doların Türk Lirası karşısındaki değerini etkiledi. Global ekonomik belirsizlikler ve ABD'nin faiz oranı politikaları, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtı. Bu durum, yerel ekonomiyi derinden etkiliyor.

Dolar kurunun geçen yılki verilere göre artış göstermesi, birçok sektörde fiyat artışlarına neden oldu. İthalat süreçlerinde zorlanan firmalar, yüksek döviz kuruyla karşı karşıya kalıyor. Bu yüksek maliyetler, nihai tüketiciye de yansımakta. Yatırımcılar, doların uzun vadede nasıl hareket edeceğini merak ediyor. Yerel para birimindeki değişimler, ekonomik istikrarı tehdit eden unsurlar olarak öne çıkıyor. Doların 47,71 TL'ye ulaşması, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar, stratejilerini yeniden gözden geçirme gereği hissediyor.

Dolar bugün kaç TL? 09 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
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Amerikan Doları
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Euro
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55,19
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İngiliz Sterlini
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64,44
% 0.04
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Avustralya Doları
33,71
33,73
% 0
10:23
İsviçre Frangı
59,01
59,05
% -0.06
10:23
Rus Rublesi
0,57
0,58
% -1.25
10:23
Çin Yuanı
7,07
7,08
% -0.01
10:23
İsveç Kronu
5,03
5,04
% 0.06
10:23
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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