Dolar bugün kaç TL? 09 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Doların Günlük Fiyat Gelişimi

09 Ekim 2025 tarihinde dolar fiyatı, saat 09.00 itibarıyla 41,72 TL seviyesinde işlem görüyor. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler, döviz piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak doların Türk Lirası karşısındaki seyrinde önemli bir rol oynuyor. Yatırımcılar, doların bu seviyede kalıcılığını belirleyen faktörleri yakından takip ediyor.

Günlük olarak incelendiğinde, 41,72 TL seviyesindeki dolar fiyatı, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Enflasyon oranları ve Türkiye'nin ekonomik verileri de bu durumu etkiliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, iç piyasadaki siyasi gelişmeler döviz kurlarını etkileyebiliyor. Bu durum, yatırımcıların alım satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Uzun vadeli yatırımlar yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için bu, önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Döviz kurlarındaki ani değişiklikler, piyasalarda dalgalanmalara sebep olabiliyor. Doların 41,72 TL seviyesinde sabit kalması, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.