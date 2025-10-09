FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 09 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

Doların güncel fiyatı 09 Ekim 2025 itibarıyla 41,72 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra Türkiye'nin ekonomik verileriyle doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, doların bu seviyedeki kalıcılığını etkileyen enflasyon ve küresel belirsizlikleri takip ediyor. Ani değişikliklerin döviz piyasalarındaki etkileri, yatırım stratejileri için kritik öneme sahip. Döviz kurlarındaki gelişmeler, alım satım kararlarını şekillendiriyor.

Doların Günlük Fiyat Gelişimi

Doların Günlük Fiyat Gelişimi

09 Ekim 2025 tarihinde dolar fiyatı, saat 09.00 itibarıyla 41,72 TL seviyesinde işlem görüyor. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler, döviz piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak doların Türk Lirası karşısındaki seyrinde önemli bir rol oynuyor. Yatırımcılar, doların bu seviyede kalıcılığını belirleyen faktörleri yakından takip ediyor.

Günlük olarak incelendiğinde, 41,72 TL seviyesindeki dolar fiyatı, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Enflasyon oranları ve Türkiye'nin ekonomik verileri de bu durumu etkiliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, iç piyasadaki siyasi gelişmeler döviz kurlarını etkileyebiliyor. Bu durum, yatırımcıların alım satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Uzun vadeli yatırımlar yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için bu, önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Döviz kurlarındaki ani değişiklikler, piyasalarda dalgalanmalara sebep olabiliyor. Doların 41,72 TL seviyesinde sabit kalması, yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,72
41,73
% 0.06
09:29
Euro
48,63
48,65
% 0.24
09:29
İngiliz Sterlini
55,95
55,99
% 0.06
09:29
Avustralya Doları
27,48
27,50
% 0.12
09:29
İsviçre Frangı
51,99
52,02
% 0.01
09:29
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.05
09:20
Çin Yuanı
5,85
5,85
% 0.26
09:28
İsveç Kronu
4,42
4,42
% -0.01
09:29
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
