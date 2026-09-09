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Dolar bugün kaç TL? 09 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 09 Eylül 2026 tarihinde 48,48 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu durum, döviz dalgalanmalarının ve ekonomik koşulların etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki artış ve enflasyonist baskılar konusunda endişeli. İthalatçı firmalar, maliyet artışlarıyla karşılaşırken, cari açık ve alım gücü üzerindeki olumsuz etkiler dikkat çekiyor. Ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından bu döviz kuru yakından takip ediliyor.

Dolar bugün kaç TL? 09 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 09 Eylül 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 48,48 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz dalgalanmaları ve küresel ekonomik koşulları göz önünde bulunduruyor. Doların değerindeki artış, Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıları artırıyor. Aynı zamanda enflasyonist etkilerin devam edeceğini gösteriyor. Yatırımcılar, döviz kurundaki yükselişi dikkatle izliyor. Yerel piyasalardaki belirsizlikler, global mali gelişmelerle birleşiyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmalara katkı sağlıyor.

Doların 48,48 TL seviyesinde işlem görmesi, ithalatçı firmalar için zorlayıcı bir durum oluşturuyor. Yurtiçindeki mal ve hizmet fiyatları üzerinde belirleyici bir etkisi olabilir. Ekonomistler, bu durumun tüketicilerin alım güçleri üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Cari açığın gelişimi üzerinde de önemli sonuçlar doğuracağı öngörülüyor. Ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından bu döviz kursu izleniyor. Yatırımcılar ve politika yapıcılar, bu faktörü dikkate alacak. Gelecekteki stratejiler bu doğrultuda şekillenecektir.

Dolar bugün kaç TL? 09 Eylül Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,48
48,48
% 0.03
10:02
Euro
56,47
56,48
% 0.19
10:02
İngiliz Sterlini
65,78
65,79
% 0.18
10:02
Avustralya Doları
35,06
35,07
% 0.27
10:02
İsviçre Frangı
59,97
59,99
% 0.18
10:02
Rus Rublesi
0,56
0,57
% 0.04
10:01
Çin Yuanı
7,23
7,23
% 0.07
10:02
İsveç Kronu
5,06
5,07
% 0.21
10:02
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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