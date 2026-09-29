“Tadilat yapacağım” dedi, 2 milyon TL’yi alıp ortadan kayboldu!

Başkent Ankara’da internet uygulaması üzerinden usta bularak ev ve iş yerlerini yeniletmek isteyen vatandaşlar, iddiaya göre dolandırıldı. Tadilat yapacağını söyleyen şüphelinin beş kişiden yaklaşık 2 milyon lira aldığı, ancak işleri tamamlamadığı ve paraları iade etmediği öne sürüldü. Mağdurların kimi evini, kimi ise iş yerini tadilat için teslim ederken geriye tamamlanmamış ve şantiye görüntüsünü andıran alanlar kaldı.

Mağdurlardan biri yaşadığı durumu, “Komple girdiğimiz ev bu haldeydi. Dolaplarını söktü. Parkeler sökülmüş. Harabe bir şekilde bırakıldı.” sözleriyle anlattı. Bir başka mağdur ise restoranının yapılmadığını belirterek, “Restoranımı yapmadılar. O şekilde bıraktılar. Çekip gittiler. Parayı aldıktan sonra her aradığımızda ‘bugün olacak, en yakın tarihte teslim edeceğim’ gibi açıklamalarda bulundu. Benden toplamda bir 300.000 lira para aldı.” dedi.

ÖNCE KEŞİF, ARDINDAN SÖZLEŞME YAPILDI

İddiaya göre mağdurlar, bir internet uygulaması üzerinden iki kişiyle tadilat için anlaştı. Önce keşif yapıldı, ardından sözleşme imzalandı ve malzemeler seçilerek ödeme alındı. Mağdurlardan biri, “Bir anlaşmaya vardık. Sonrasında sözleşme yaptık aramızda. Malzeme seçmeye de gittik. Orada esnaf tanıyor diye güvendik.” ifadelerini kullandı.

İşlerin aksamaya başlamasının ardından ise mağdurların iddiasına göre çeşitli bahaneler ortaya çıktı. Mağdurlardan biri kendilerinden 460.000 lira ödeme alındığını belirtirken, kazı ve tesisat çalışmalarının yapılmasına rağmen tadilatın devamının gelmediği aktarıldı.

EVLER VE İŞ YERLERİ YARIM KALDI

Mağdurlardan Doğan Bey’in de evindeki parkelerin söküldüğü, mutfak ve banyosunun kırıldığı ancak evin bu halde bırakıldığı belirtildi. Doğan Bey, yaşadığı mağduriyeti gidermek için evi ayrıca üç katı masraf ederek oturulacak hale getirdiğini söyledi.

Mağdurlar, kendilerine sürekli farklı tarihler verildiğini de ifade etti. Bir mağdur, “Arıyorsun 5 gün sonra diyor. Sonra başka bir bahane.” sözleriyle yaşanan süreci anlattı.

İddiaya göre mağdurlardan biri parasını istemeye gittiğinde darbedildi. Mağdurlar hukuki mücadelelerinin sürdüğünü belirtirken, “Hukuki mücadelemiz her türlü devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLERİN KALDIRILMASI İSTENDİ

Şüphelinin internet üzerindeki şikayetlerin kaldırılmasını istediği de öne sürüldü. Mağdurlardan birine, “Şikayetini çek, bana 15 gün ver, paranı ödeyeyim.” dediği belirtilen şüphelinin mesajlarında yaşattığı mağduriyeti kabul ettiği, ancak ne işi tamamladığı ne de aldığı parayı iade ettiği iddia edildi.

Mağdurlardan biri, “Gerçekten bu insanlara birinin dur demesi lazım. Çünkü yasal boşluklar kullanıyorlar bu insanlar.” derken, bir diğer mağdur ise “Umarım yetkili makamlar bu soruşturmaların üzerine gider ve adalet yerini bulur.” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulunan mağdurlar, paralarını geri almaya çalışıyor.

İddiaların odağındaki şüpheli de Kanal D Haber’e konuştu. Şüpheli, “İşlerim kötü gitti. İflas ettim. Paralarını ödeyemedim. Dolandırıcı değilim.” dedi.