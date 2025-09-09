Dolar bugün kaç TL? 09 Eylül Salı 2025 dolar ne kadar?

Yatırımcılar ve ekonomistler bu durumu dikkatle izliyor. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Global piyasalardaki gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Enflasyon, faiz oranları ve dış ticaret dengesi gibi faktörler, doların seyrini belirlemede önemli rol oynuyor. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıların dolara yönelmesine neden olabilir.

Bu durum, döviz talebinin artmasına yol açabilir. Ekonominin genel durumu ise dolara olan talep ile doğrudan ilişkili kalacak. Dolayısıyla 41,27 TL seviyesindeki dolar fiyatı, kısa ve orta vadede dikkatli izlenmesi gereken bir gösterge.