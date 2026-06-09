Dolar bugün kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

09 Haziran 2026 tarihinde doların fiyatı açıklandı. Sabah saat 09:00 itibarıyla, 46,12 TL olarak belirlendi. Bu rakam, son birkaç ayda yaşanan dalgalanmalar sonrasında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Dolar fiyatındaki duraklama, ekonomik verilerle uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillendi. Yerel ekonomik dinamikler de dikkate alındı. Enflasyon ve faiz oranları doğrudan doların TL karşısındaki değerini etkiliyor.

Bu dönem, döviz yatırımcıları ve ekonomi uzmanları tarafından izleniyor. Doların 46,12 TL seviyelerinde kalması, yatırımcılara gelecekle ilgili bir kestirim sunuyor. Aynı zamanda yerel ekonomi üzerinde de etkiler doğuruyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Yerel para birimi dalgalanıyor. Bu nedenle dolar fiyatı üzerinden yapılan değerlendirmelerin önemi artıyor. Durum, hem ithalatçı hem de ihracatçı firmaların strateji geliştirmesinde kritik bir rol oynuyor.