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Dolar bugün kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların 09 Haziran 2026 itibarıyla 46,12 TL olarak belirlenmesi, ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelerle şekilleniyor. Bu seviye, döviz yatırımcıları için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Dolar fiyatındaki duraklama, yerel ekonomik dinamiklerin yanı sıra enflasyon ve faiz oranlarından etkileniyor. Piyasalardaki belirsizlikler, ithalatçı ve ihracatçı firmaları strateji geliştirme konusunda zorluyor.

Dolar bugün kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar?

09 Haziran 2026 tarihinde doların fiyatı açıklandı. Sabah saat 09:00 itibarıyla, 46,12 TL olarak belirlendi. Bu rakam, son birkaç ayda yaşanan dalgalanmalar sonrasında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Dolar fiyatındaki duraklama, ekonomik verilerle uluslararası piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillendi. Yerel ekonomik dinamikler de dikkate alındı. Enflasyon ve faiz oranları doğrudan doların TL karşısındaki değerini etkiliyor.

Bu dönem, döviz yatırımcıları ve ekonomi uzmanları tarafından izleniyor. Doların 46,12 TL seviyelerinde kalması, yatırımcılara gelecekle ilgili bir kestirim sunuyor. Aynı zamanda yerel ekonomi üzerinde de etkiler doğuruyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Yerel para birimi dalgalanıyor. Bu nedenle dolar fiyatı üzerinden yapılan değerlendirmelerin önemi artıyor. Durum, hem ithalatçı hem de ihracatçı firmaların strateji geliştirmesinde kritik bir rol oynuyor.

Dolar bugün kaç TL? 09 Haziran Salı 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
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Amerikan Doları
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Euro
53,30
53,31
% 0.17
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İngiliz Sterlini
61,69
61,71
% 0.23
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Avustralya Doları
32,56
32,58
% 0.26
09:32
İsviçre Frangı
57,90
57,93
% 0.2
09:32
Rus Rublesi
0,63
0,63
% 0.36
09:30
Çin Yuanı
6,81
6,81
% 0.2
09:32
İsveç Kronu
4,90
4,90
% 0.31
09:32
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