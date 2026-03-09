FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 09 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların güncel fiyatı 09 Mart 2026 itibarıyla 44,08 TL olarak belirlendi. Bu seviye, ekonomik gelişmelerle yakından bağlantılıdır. Yüksek enflasyon, faiz oranları ve döviz talebindeki dalgalanmalar doları etkileyen önemli unsurlardır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimlerin kısa ve uzun vadeli stratejilere olan etkisini analiz ediyor. Dolar, Türkiye ekonomisi için bir barometre niteliği taşımakta ve gelecekteki gelişmelerle fiyatı değişebilir.

Dolar bugün kaç TL? 09 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

09 Mart 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,08 TL olarak kaydedildi. Bu seviye, doların Türk Lirası karşısındaki değerinin ekonomik gelişmelerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ülkede yüksek enflasyon, faiz oranları ve döviz talebindeki dalgalanmalar doları etkileyen başlıca faktörlerdir. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, döviz kurlarındaki değişimlerin etkisini merak ediyor. Bu etkiler, kısa vadeli spekülasyonlar ile uzun vadeli yatırım stratejilerini kapsıyor.

Doların güncel fiyatı, dış ticaret dengesi, ekonomik büyüme beklentileri ve uluslararası piyasalardaki durumla şekilleniyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, Türkiye'nin döviz rezervleri ve mali politikaları üzerinde önemli sonuçları olabileceği düşünülüyor. 44,08 TL seviyesinde işlem gören dolar, sadece bir döviz kuru değildir. Bu değer, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatle izlediği bir barometre işlevi görüyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, bu fiyat seviyesinin değişimini belirleyecek.

Dolar bugün kaç TL? 09 Mart Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli olduSerbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 milyon yolcuya hizmetBakan Uraloğlu açıkladı: 30 milyon yolcuya hizmet

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,08
44,09
% 0.04
09:45
Euro
50,98
51,06
% -0.36
09:45
İngiliz Sterlini
58,78
58,88
% -0.42
09:45
Avustralya Doları
30,88
30,90
% -0.17
09:45
İsviçre Frangı
56,54
56,57
% -0.28
09:44
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.03
03:59
Çin Yuanı
6,37
6,37
% -0.13
09:44
İsveç Kronu
4,77
4,77
% -0.6
09:45
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.