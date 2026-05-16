Artık zorunlu olacak: Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıkça hazırlanan, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uraloğlu, yönetmeliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemeyle sektörel ihtiyaçlar, dijitalleşme hedefleri ve operasyonel verimlilik doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidildiğini aktardı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Yapılan düzenlemelerle birlikte, kara yolu taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılacağını ve sektörde uygulama birliğinin güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında vatandaşların haklarını daha güçlü şekilde koruyan, sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren ve dijitalleşmeyi merkeze alan yeni bir dönemi başlattıklarını vurguladı.

YASAL ALTYAPI OLUŞTURULDU

Uraloğlu, taşımacıların terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla, terminallerde yer bulunamaması halinde yerel makamlarca tahsis edilen veya gösterilen alanların kullanılabilmesine yönelik yasal altyapıyı oluşturduklarını ifade etti. Mevsimlik tarım işçilerinin taşınmasına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildiğine değinen Uraloğlu, D3 yetki belgesi sahiplerinin, yalnızca kendi tarım alanlarında çalışacak mevsimlik tarım işçilerini taşıyabilmesine imkan sağlandığını kaydetti.

1 OCAK 2027’DE BAŞLIYOR

Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar attıklarının altını çizerek, tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS), zorunlu hale getirdiklerini ve UETS zorunluluğunu, 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alacaklarını açıkladı.

Uluslararası lojistik işletmeciliğinde aranan tecrübe şartları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Uluslararası lojistik işletmeciliği faaliyeti yürütecekler için aranan 3 yıllık tecrübe şartında dayanak olan yetki belgelerinin, geçmiş geçerlilik süreleri de hesaplamaya dahil edilecek" ifadesini kullandı.

60 GÜNE ÇIKARTILDI

Uraloğlu, yetki belgesi devir işlemlerinde ise mesleki yeterlilik şartının sağlanma süresinin, 45 günden 60 güne çıkarıldığını bildirdi.

Kurye taşımacılığında da yeni yükümlülükler getirildiğini belirten Uraloğlu, kargo taşımacılığı yetki belgesine sahip taşımacıların, kurye gönderisi taşımaları halinde kurye yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermelerinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. SRC kurye ve kurye faaliyet belgelerinin, 1 Ocak 2027'ye kadar temin edilmesine imkan tanıdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, ayrıca 2013 model ve öncesi otomobillerin B2 ve D2 belgeleri ilavesine ilişkin süre uzatımı sağlandığını belirtti.

“DÜZELTME BAŞVURUSU YAPILABİLECEK”

Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi zorunlu olacak. Otobüs firmalarının, ücret tarifelerini Bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar, azami 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri, sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Sürücüler için uygulanan yaş sınırlarının genel mevzuat hükümlerine bırakıldığına değinen Uraloğlu, muayenesi bulunmayan taşıtların yetki belgesine kayıtlı olsa dahi trafik güvenliği gerekçesiyle yurtdışına çıkışına izin verilmeyeceğini vurguladı.

EV EŞYASI TAŞIMADA DÜZENLEME

Uraloğlu, ev eşyası taşımacılığı faaliyetlerinde, yalnızca kamyonetle taşımacılık yapmak isteyenler için azami 1 kamyonet sınırı getirildiğini kaydetti.

Turizm amaçlı yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde de otomobil kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını bildiren Uraloğlu, Yerli Malı Belgesi'ne sahip otomobillerin tercih edilmesi halinde, kullanılabilecek taşıt adetlerine ilişkin teşvik mekanizmasının devreye alındığını ifade etti.

CEZADA KADEME DÖNEMİ

Uraloğlu, ayrıca kalkış veya varış noktası büyükşehir olan ve tarifeli faaliyet gösteren D4 yetki belgeleri için Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) veri iletim zorunluluğunun kaldırıldığını aktardı.

Engelli ve diyaliz hastalarını, tek taşıtla taşıyan D2 belgeli taşımacıların mesleki yeterlilik şartından muaf tutulacağını belirten Uraloğlu, fiili taşıma imkanı bulunmayan taşımacılar için de ODY-ÜDY (Orta Düzey-Üst Düzey Yönetici) şartının aranmayacağını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

