Dolar bugün kaç TL? 09 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 09 Temmuz 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 46,87 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, Türk lirasının dolara karşı değer kaybını göstermektedir. Piyasalardaki dalgalanmaların etkisi de açıktır. Son yıllarda enflasyon oranları artmıştır. Küresel ekonomik belirsizlikler de döviz kurlarında dalgalanmalara neden olmuştur. Yatırımcılar ve analistler, doların yükselişini dikkatle izlemektedir. Bu durum, ithalat yapan firmalar için maliyetleri artırmaktadır. Ayrıca, dış borcu olan bireyler de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Doların bu seviyelerde kalması, Türkiye ekonomisine baskı yapmaktadır. Yerel piyasalarda artan maliyetler, yaşam pahalılığını artırmaktadır. Hanehalkının alım gücü bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. İhracat yapan sektörler de rekabet gücünü artırma konusunda zorluklar yaşamaktadır. Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar, dolara olan talebi etkileyecektir. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, belirsizlikler ışığında stratejilerini yeniden değerlendirmektedir. Dolara olan talep artarken, piyasada dalgalı seyrin devam etmesi beklenmektedir.