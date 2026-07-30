SGK belirledi: Kimin emekli maaşından kesinti yapılacağı belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş kesintisi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, kimlerin emekli aylığında kesinti yapılacak? İşte ayrıntılar...

Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, emekli aylığı almakta olanların kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası (GSS) primi dahil prim ve prime ilişkin borçların emekli aylıklarından kesileceğini belirtti. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren konuyla ilgili kanunun, prim borçlarının, emekli aylıklarında yüzde 25’e varan oranlarda kesinti yapılarak tahsil edilmesine yetki verdiğini belirten Kıvanç, ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kesinti oranını yüzde 10 olarak belirlediğini vurguladı.

SGK'nın yayımladığı genelgeyle prim borçlarının emekli aylığından kesilmek suretiyle nasıl tahsil edileceğine açıklık getirdiğini işaret eden Kıvanç, genelgeye göre; prim ödeme yükümlüsü kendisi olan kişilerin, kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan prim borçlarının, emekli aylıklarından, icra takibi olmaksızın veya borçlunun muvafakati aranmaksızın kesinti yoluyla tahsil edileceğini aktardı.

KİMLERİN AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILACAK?

Kıvanç, genelgeye göre, aylık veya gelirinden kesinti yapılacak kişileri şöyle sıraladı:

"-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü, emekli veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı kişinin aylık bağlandığı tarihten önceki döneme ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları ile kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan prim ve prime ilişkin borçları ödenmekte olan gelir veya aylıklardan kesilecek.

-Aktif sigortalı iken vefat edenlerden, ölüm tarihinden öncesine ait prim borcu bulunanlar veya borcu bulunduğu aylık bağlandıktan sonra anlaşılanlar ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü, emekli veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra vefat edenlerden prim borcu bulunduğu sonradan anlaşılanların borçları, hak sahibi olarak gelir/aylık bağlanan eş, çocuk ve ana/babalarına ödenmekte olan ölüm aylıklarından kesilecek.

Hak sahibi eş, çocuk ve ana/baba olarak ölüm aylığı almakta olanların genel sağlık sigortası prim borçları ile kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan her türlü prim borçları, kendilerine ödenmekte olan ölüm aylıklarından kesilerek tahsil edilecek. Hak sahibinin birden fazla statüden ölüm aylığı varsa, söz konusu prim borçları ödenen tüm aylıklardan kesinti yapılarak tahsil edilecek"

SADECE BORCU OLAN KİŞİDEN BAĞLANAN ÖLÜM AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILACAK

Kıvanç, SGK'ya prim borcu olan ve aktif sigortalı iken veya emekli aylığı almakta iken vefat eden kişinin hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanmamışsa bu kişilerin kendi sigortalılığından dolayı bağlanan emekli aylığından veya başka kişiden bağlanan ölüm aylığından kesinti yapılmayacağını vurguladı. Kıvanç "Örneğin Ayşe Hanımın babası ve eşi vefat etmiştir. Ayşe Hanıma sadece eşi üzerinden ölüm aylığı bağlanmıştır. Babasının kendi sigortalılığı nedeniyle SGK’ya prim borcu vardır ama eşinin prim borcu yoktur. Ayşe Hanım babasından dolayı ölüm aylığı almadığı için eşinden aldığı ölüm aylığından herhangi kesinti yapılmayacak" dedi.

Öte yandan Kıvanç, prim borcu olan kişiden dolayı ölüm aylığı alanlar aynı zamanda kendi sigortalılığı dolayısıyla emekli aylığı alıyor veya başkasından dolayı da ölüm aylığı alıyorsa bu aylıklardan kesinti yapılmayacağını belirtti. Kıvanç, sadece prim borcu bulunan kişiden dolayı bağlanan ölüm aylığından kesinti yapılacağını aktardı. Bununla ilgili Kıvanç "Örneğin Fatma Hanıma eşinden ve babasından ölüm aylığı bağlanmıştır. Babasının kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcu olduğu sonradan tespit edilmiştir. Prim borcunun tahsili için Fatma Hanımın babasından bağlanan aylıktan kesinti yapılacak ancak eşinden bağlanan aylıktan kesinti yapılmayacak. Ancak, Fatma Hanımın kendi sigortalığından dolayı prim borcu ortaya çıkarsa bu durumda kendi aylığından da kesinti yapılacak" örneğini verdi.

KESİNTİ YAPILMAYACAK AYLIKLAR

Kıvanç, 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ile 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca bağlanarak ödenen aylıklardan prim borcu için kesinti yapılmayacağını kaydetti.

HANGİ BORÇLAR İÇİN KESİNTİ YAPILACAK?

Emekli aylığı ile dul ve yetim aylığından kesinti yapılarak tahsil edilecek borçları Kıvanç şu şekilde sıraladı:

"Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları,

506 Sayılı Eski SSK Kanunu kapsamındaki isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri,

2925 Sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortası primleri,

BAĞ-KUR prim borçları,

Kamu görevlilerinin 5434 Sayılı Kanuna göre borçlanma yaptıkları ve tamamı tahsil edilmeyen borçları ile intibak tashihinden kaynaklanan prim/kesenek borçları,

Tarım veya orman işlerinde çalışan işçiler (ek5) ile şehiriçi toplu taşıma aracı çalışanları ve ayda on günden az çalıştırılan sanatçıların (ek 6) prim borçları"

NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Ocak ayında yürürlüğe giren kanunun SGK’ya, prim borcu bulunanların emekli aylığı ile bunlardan bağlanan dul ve yetim aylığının yüzde 25’ine kadar kesinti yapma yetkisi verdiğini aktaran Kıvanç, SGK genelgesinde ise yapılacak kesintinin emekli aylığının yüzde 10’u oranında olacağının belirtildiğini kaydetti.

Kıvanç "Örneğin Hatice Hanıma eşinden dul aylığı bağlanmıştır. Aynı zamanda kendi sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı almaktadır. Her ikisinin de SGK’ya prim borcu bulunduğu için her iki aylıktan da yüzde 10 oranında kesinti yapılarak prim borcu tahsil edilecek" dedi.

YERSİZ ÖDEMELER SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMAKTA OLANLARA KOLAYLIK

Tahsilat işleminin zamanaşımına uğramamış en eski borçtan başlanarak gerçekleştirileceğini belirten Kıvanç, SGK tarafından herhangi bir şekilde yapılan fazla veya yersiz ödemeler kişinin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklı ise geriye doğru on yıllık, SGK’nın hatalı işlemlerinden kaynaklı ise geriye doğru beş yıllık süredeki ödemelerin emekli aylıklarından kesinti yapılarak geri alındığını belirtti. Kıvanç, emekli aylığından bu şekilde kesinti yapılmakta olanların yeni ortaya çıkan prim borçları için kesintileri , önce başlayan kesinti sona erdikten sonra başlayacağını aktardı.

"İTİRAZ EDİLEBİLECEK"

Vatandaşların, sonradan ortaya çıkan prim borçları için yapılan kesintilere itirazda bulunabileceklerini belirten Kıvanç, genel sağlık sigortası kapsamındaki borçlar için borç sahibi kişinin son ikametgah adresindeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne itiraz yapılacağını kaydetti. Kıvanç "506 Sayılı Kanun, 2925 Sayılı Kanun ve 5510 Sayılı Kanun kapsamındaki ek 5, ek 6 ve 4/b (BAĞ-KUR) prim borçları için dosyanın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine itiraz edilebilecek. 5434 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun’un 4/c bendi kapsamındaki kişilerin prim borçları için ise Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Dairesi Başkanlığına itiraz başvurusu yapılabilecek" ifadelerini kullandı.