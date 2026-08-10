Dolar bugün kaç TL? 10 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 47,72 seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, döviz piyasalarının dalgalanmalarıyla ekonomideki gelişmelere yanıt veriyor. Doların yüksek seviyelere ulaşması, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve enflasyon oranları gibi faktörlerden etkileniyor. Ayrıca, küresel ekonomik dinamikler de bu durumu şekillendiriyor. Yerli para birimi TL’nin değer kaybı, hem tüketicileri hem de işletmeleri etkiliyor. Bu etki, çeşitli şekillerde hissediliyor. TL’nin değeri düştüğünde, ithalat maliyetleri artıyor. Bu da enflasyonist baskılara yol açabiliyor.

Döviz kurlarındaki artışlar, mal ve hizmet fiyatlarına yansıyor. Bu durum ekonomik belirsizlikleri artırabilir. Yüksek Dolar kuru, yurttaşların alım gücünü etkiliyor. Günlük yaşamda maddi zorluklara neden oluyor. Özellikle dövizle borçlanan firmalar ve bireyler için bu durum tedirginlik yaratabilir. 10 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla Dolar kuru 47,72 seviyesinde. Bu durum, gelecekteki ekonomik politikalar üzerine belirsizlikler getiriyor. Aynı zamanda Türk Lirası'nın değer kaybını da gözler önüne seriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler için bu veri, önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.