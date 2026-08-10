FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 10 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru, 10 Ağustos 2026 tarihinde 47,72 seviyesine ulaştı. Bu yüksek rakam, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve enflasyon oranları gibi faktörlerle birlikte küresel ekonomik dinamiklerin etkisiyle oluştu. TL’nin değer kaybı, tüketicileri ve işletmeleri olumsuz etkiliyor. Dolar kurundaki artış, mal ve hizmet fiyatlarına yansıyarak ekonomik belirsizlikleri artırabilir. Alım gücündeki düşüş, günlük mali zorluklar yaratıyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 47,72 seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, döviz piyasalarının dalgalanmalarıyla ekonomideki gelişmelere yanıt veriyor. Doların yüksek seviyelere ulaşması, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve enflasyon oranları gibi faktörlerden etkileniyor. Ayrıca, küresel ekonomik dinamikler de bu durumu şekillendiriyor. Yerli para birimi TL’nin değer kaybı, hem tüketicileri hem de işletmeleri etkiliyor. Bu etki, çeşitli şekillerde hissediliyor. TL’nin değeri düştüğünde, ithalat maliyetleri artıyor. Bu da enflasyonist baskılara yol açabiliyor.

Döviz kurlarındaki artışlar, mal ve hizmet fiyatlarına yansıyor. Bu durum ekonomik belirsizlikleri artırabilir. Yüksek Dolar kuru, yurttaşların alım gücünü etkiliyor. Günlük yaşamda maddi zorluklara neden oluyor. Özellikle dövizle borçlanan firmalar ve bireyler için bu durum tedirginlik yaratabilir. 10 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla Dolar kuru 47,72 seviyesinde. Bu durum, gelecekteki ekonomik politikalar üzerine belirsizlikler getiriyor. Aynı zamanda Türk Lirası'nın değer kaybını da gözler önüne seriyor. Yatırımcılar ve ekonomistler için bu veri, önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Ağustos Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aspendos'ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildiAspendos'ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildi
Ünlü mekanda adisyon krizi! Ticaret Bakanlığı harekete geçtiÜnlü mekanda adisyon krizi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,71
47,72
% 0.02
10:22
Euro
55,18
55,19
% -0.01
10:22
İngiliz Sterlini
64,43
64,45
% 0.04
10:22
Avustralya Doları
33,71
33,73
% 0
10:22
İsviçre Frangı
59,00
59,03
% -0.08
10:22
Rus Rublesi
0,58
0,58
% -1.2
10:20
Çin Yuanı
7,07
7,08
% -0.02
10:22
İsveç Kronu
5,03
5,04
% 0.06
10:22
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

17 milyonluk miras kavgasında yüzleşme!

17 milyonluk miras kavgasında yüzleşme!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.