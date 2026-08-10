19 çalışanlı şirket Koç ve Sabancı'yı solladı! Zirveye oturdu

Borsadaki en dikkat çekici yükselişlerden biri Hedef Holding cephesinde yaşanıyor. QNB kapsam dışı bırakıldığında, Aselsan’ın ardından Borsa İstanbul’un en değerli ikinci şirketi ünvanını elinde bulunduran Hedef Holding, bünyesinde yalnızca 19 personel barındırıyor.

800 MİLYAR LİRALIK PİYASA DEĞERİNİ AŞTI

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre; yılın ilk çeyreğinde zarar açıklamasına rağmen hisse fiyatı bu yıl tam 10 katına çıkan şirket, 800 milyar liralık piyasa değerini aşmayı başardı.

Şirket, Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlayan Koç Holding ve Sabancı Holding’in toplam piyasa değerini geride bıraktı.

24 ÇALIŞANLI ŞİRKET DE DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Benzer bir tablo faktoring ve denizcilik sektörlerinde de yaşandı. Piyasa değeri 500 milyar liranın üzerinde seyreden ve borsanın en değerli dördüncü şirketi konumuna yükselen Destek Faktoring, 244 çalışanıyla ülkenin en büyük bankalarını, köklü inşaat firmalarını ve dev holdinglerini sıralamada geride bıraktı. Özata Denizcilik tarafında ise durum daha da çarpıcı bir boyut kazanmış durumda. Yıl içerisinde çalışan sayısı 216’dan 203’e gerileyen tersane firmasının hisse fiyatı bu yıl 28 katlık rekor bir artış kaydetti. Şirket, Borsa İstanbul'un en değerli 10'uncu şirketi olarak 320 milyar liraya yaklaşan bir değerlemeyle işlem görmeyi sürdürüyor.