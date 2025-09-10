FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

Dolar bugün kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

Dolar bugün kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

10 Eylül 2025 tarihinde, dolar güne 41,28 TL seviyesinden başladı. Küresel ekonomik dinamikler ve iç piyasadaki gelişmeler döviz kurlarında dalgalanmalara neden oluyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Doların bu seviyede başlaması, Türkiye'nin ekonomik durumu ve enflasyon oranları gibi faktörlerden etkileniyor. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde döviz piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Yatırımcıların dikkatli analizler yapması gerekiyor. Olası risklerin göz önünde bulundurulması önem taşıyor. Ekonomik veriler ve politik gelişmeler, dolardaki seyri yönlendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayıMaaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı
Yatırımcılar için yeni dönem! Faiz oranlarında beklenti ne durumda?Yatırımcılar için yeni dönem! Faiz oranlarında beklenti ne durumda?

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,28
41,29
% 0.06
10:18
Euro
48,32
48,33
% -0.05
10:18
İngiliz Sterlini
55,90
55,91
% 0.09
10:18
Avustralya Doları
27,26
27,27
% 0.34
10:18
İsviçre Frangı
51,75
51,77
% 0.04
10:18
Rus Rublesi
0,48
0,48
% -1.6
10:15
Çin Yuanı
5,80
5,80
% 0.03
10:10
İsveç Kronu
4,40
4,40
% 0.04
10:18
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.