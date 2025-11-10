FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 10 Kasım Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 10 Kasım 2025 tarihini işaret eden dolar/TL kuru, saat 09:00 itibarıyla 42,24 seviyesine yükseldi. Uzmanlar, piyasalardaki dalgalanmalara yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Kasım Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Doların güncel durumu, 10 Kasım 2025'te dikkat çekiyor. Saat 09:00 itibarıyla dolar/TL kuru 42,24 seviyesine yükseldi. Ekonomik göstergeler ve politika kararları, doları etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, bu yükselişi dikkatle izliyorlar. Ayrıca Türkiye ekonomisindeki genel durumu da değerlendirmek zorundalar.

Döviz piyasasındaki hareketlilik, ithalat ve ihracat yapan firmalar için önemli maliyet değişiklikleri oluşturuyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yatırımcı davranışları üzerindeki etkilerini inceliyor. Piyasalardaki olası gelişmeleri analiz ediyorlar. Yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. 42,24 seviyesindeki dolar fiyatı, bir rakam olmanın ötesine geçiyor. Piyasa dinamiklerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,21
42,24
% 0.05
09:35
Euro
48,82
48,83
% -0.11
09:35
İngiliz Sterlini
55,54
55,56
% -0.15
09:35
Avustralya Doları
27,56
27,59
% 0.54
09:35
İsviçre Frangı
52,36
52,42
% -0.08
09:35
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.2
09:30
Çin Yuanı
5,93
5,93
% 0.11
09:35
İsveç Kronu
4,43
4,44
% 0.18
09:35
