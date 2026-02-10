FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 10 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların 10 Şubat 2026'da 43,60 TL'ye ulaşması, Türk lirasının değer kaybını gözler önüne serdi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerle bağlantılı. Yatırımcılar enflasyon, faiz ve uluslararası ticaret oranlarına dikkat ediyor. Yabancı yatırımların artması ve yerli döviz alımlarının çoğalması, fiyatların yükselmesine neden oldu. Merkezi otoritelerin müdahale olasılığı, döviz rezervlerinin durumu ile birleşince, Türk lirasının geleceği merak ediliyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

10 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 43,60 TL olarak belirlendi. Bu durumda, Türk lirasının dolar karşısındaki değeri dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler, bu durumu etkileyen faktörlerdir. Yatırımcılar için bu seviyeler büyük önem taşıyor. Özellikle enflasyon oranları, faizin durumu, uluslararası ticaret dengeleri gibi unsurlar dikkatle takip ediliyor. Doların Türk lirası karşısındaki artışı, ülke ekonomisinin genel health durumu hakkında bilgi veriyor.

43,60 TL fiyatı, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi, dolar talebini artırdı. Yerli tasarruf sahiplerinin döviz yatırımlarına yönelmesi, fiyat artışında rol oynadı. Piyasalardaki belirsizlikler artmaya başladı. Dolar fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu. Ayrıca, merkez bankasının olası müdahaleleri önemli bir faktör. Döviz rezervlerinin durumu, ilerleyen günlerde TL'nin değer kazancı veya kaybına etki eden unsurlar arasında yer alıyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,61
43,63
% 0.07
10:51
Euro
51,97
51,98
% 0.01
10:51
İngiliz Sterlini
59,66
59,68
% -0.11
10:51
Avustralya Doları
30,82
30,84
% -0.27
10:51
İsviçre Frangı
56,85
56,89
% -0.01
10:51
Rus Rublesi
0,56
0,57
% -0.22
10:50
Çin Yuanı
6,31
6,31
% 0.14
10:51
İsveç Kronu
4,88
4,88
% -0.19
10:51
