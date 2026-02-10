Dolar bugün kaç TL? 10 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?

10 Şubat 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 43,60 TL olarak belirlendi. Bu durumda, Türk lirasının dolar karşısındaki değeri dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik veriler, bu durumu etkileyen faktörlerdir. Yatırımcılar için bu seviyeler büyük önem taşıyor. Özellikle enflasyon oranları, faizin durumu, uluslararası ticaret dengeleri gibi unsurlar dikkatle takip ediliyor. Doların Türk lirası karşısındaki artışı, ülke ekonomisinin genel health durumu hakkında bilgi veriyor.

43,60 TL fiyatı, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekti. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi, dolar talebini artırdı. Yerli tasarruf sahiplerinin döviz yatırımlarına yönelmesi, fiyat artışında rol oynadı. Piyasalardaki belirsizlikler artmaya başladı. Dolar fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu. Ayrıca, merkez bankasının olası müdahaleleri önemli bir faktör. Döviz rezervlerinin durumu, ilerleyen günlerde TL'nin değer kazancı veya kaybına etki eden unsurlar arasında yer alıyor.