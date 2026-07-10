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Dolar bugün kaç TL? 10 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, 10 Temmuz 2026 sabahı doların 46,98 TL seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekti. Bu durum, artan enflasyon ve global ekonomik belirsizliklerin etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcılar, piyasalardaki hareketliliğin sonucunda döviz alım satım stratejileri geliştirmek zorunda kalacak. İthalatçı firmaların maliyet endişeleri artarken, Türk ekonomi yönetiminin alacağı tedbirler büyük önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

10 Temmuz 2026 sabahı saat 09:00'da dolar fiyatı 46,98 TL seviyesine ulaştı. Bu, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Son günlerde artan enflasyon etkili oldu. Global ekonomik belirsizlikler de Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Dolara olan talep yükseldi. Yatırımcılar döviz kurlarındaki hareketlilikten etkileniyor. İthalatçı firmaların maliyet endişeleri giderek artıyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma, ithalat ve dış ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 46,98 TL'deki dolar fiyatı dikkatle izlenmelidir. Türk ekonomi yönetiminin alacağı tedbirler önemlidir. Global ekonomik gelişmeler de durumu etkileyebilir. Yatırımcılar kısa vadeli ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir. Finansal piyasalardaki belirsizlikler, döviz alım satım kararlarını etkileyecektir. Vatandaşların döviz ile ilgili kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmesi önem kazanıyor.

Dolar bugün kaç TL? 10 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,98
46,99
% 0.18
09:31
Euro
53,80
53,81
% 0.14
09:31
İngiliz Sterlini
63,13
63,15
% 0.23
09:31
Avustralya Doları
32,65
32,67
% 0.32
09:31
İsviçre Frangı
58,37
58,40
% 0.45
09:31
Rus Rublesi
0,61
0,61
% -0.35
09:30
Çin Yuanı
6,93
6,93
% 0.38
09:31
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.43
09:31
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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