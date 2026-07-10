Dolar bugün kaç TL? 10 Temmuz Cuma 2026 dolar ne kadar?

10 Temmuz 2026 sabahı saat 09:00'da dolar fiyatı 46,98 TL seviyesine ulaştı. Bu, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir yansımasıdır. Son günlerde artan enflasyon etkili oldu. Global ekonomik belirsizlikler de Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Dolara olan talep yükseldi. Yatırımcılar döviz kurlarındaki hareketlilikten etkileniyor. İthalatçı firmaların maliyet endişeleri giderek artıyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma, ithalat ve dış ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 46,98 TL'deki dolar fiyatı dikkatle izlenmelidir. Türk ekonomi yönetiminin alacağı tedbirler önemlidir. Global ekonomik gelişmeler de durumu etkileyebilir. Yatırımcılar kısa vadeli ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir. Finansal piyasalardaki belirsizlikler, döviz alım satım kararlarını etkileyecektir. Vatandaşların döviz ile ilgili kararlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmesi önem kazanıyor.