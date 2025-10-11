FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

11 Ekim 2025 tarihinde doların fiyatı 41,83 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte enflasyon, ekonomik koşullar ve küresel piyasalardaki gelişmelerden etkileniyor. Doların bu seviyedeki fiyatı, ithalatçı ve ihracatçı firmalar için çeşitli maliyet değişiklikleri doğurabilir. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları açısından oldukça kritik bir dönem yaşanıyor. Piyasa dinamikleri için takip edilmesi gereken bir süreç var.

Dolar bugün kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Günlük Dolar Fiyatı: 11 Ekim 2025

11 Ekim 2025 tarihinde, doların fiyatı saat 09.00'da 41,83 TL olarak belirlendi. Bu değer, birçok faktörden etkileniyor. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon oranları ve küresel piyasalardaki gelişmeler bu faktörler arasında yer alıyor. Doların bu seviyedeki fiyatı, önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları açısından kritik bir durum söz konusu.

Doların 41,83 TL olması, ithalatçı firmalar üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir.

Dolar fiyatındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir. Tüm bu gelişmeler, piyasa dinamiklerini etkilemeye devam edecek. Dolayısıyla, yakından takip edilmesi gereken bir süreç söz konusu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,81
41,86
% 0.21
23:59
Euro
48,58
48,66
% 0.39
23:58
İngiliz Sterlini
55,83
55,92
% 0.36
23:58
Avustralya Doları
27,06
27,10
% -1.04
23:59
İsviçre Frangı
52,30
52,39
% 1.11
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.72
20:10
Çin Yuanı
5,85
5,86
% 0.08
23:59
İsveç Kronu
4,39
4,41
% 0.56
23:59
döviz dolar
