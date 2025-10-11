Dolar bugün kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Günlük Dolar Fiyatı: 11 Ekim 2025

11 Ekim 2025 tarihinde, doların fiyatı saat 09.00'da 41,83 TL olarak belirlendi. Bu değer, birçok faktörden etkileniyor. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon oranları ve küresel piyasalardaki gelişmeler bu faktörler arasında yer alıyor. Doların bu seviyedeki fiyatı, önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları açısından kritik bir durum söz konusu.

Doların 41,83 TL olması, ithalatçı firmalar üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir.

Dolar fiyatındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açabilir. Tüm bu gelişmeler, piyasa dinamiklerini etkilemeye devam edecek. Dolayısıyla, yakından takip edilmesi gereken bir süreç söz konusu.