Dolar bugün kaç TL? 11 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

11 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar/TL kuru 42,23 seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, Merkez Bankası'nın para politikası ile global ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarının etkisiyle oluşmuştur. Doların bu seviyelerde kalması, yatırımcılar arasında merak ve endişeyi artırmaktadır. Bu durum, döviz piyasalarında dikkat çekici dalgalanmalara yol açmaktadır.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yurtiçi ve yurtdışı ticareti etkilemektedir. Bu değişimler, yerel pazarları da doğrudan etkileyebilir. Doların yükselişi, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum enflasyonu tetikleyebilir. Böylece hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların döviz yatırımlarını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkatlice analiz etmelidir. Döviz piyasalarındaki fiyat hareketlerine hazırlıklı olmak önemlidir.