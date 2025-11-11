FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 11 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

11 Kasım 2025 tarihinde dolar/TL kuru 42,23 seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Merkez Bankası'nın para politikası ve global ekonomik gelişmeler bu durumu etkiledi. Doların artışı, yatırımcıların merakını ve endişesini artırırken, döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Bu dalgalanmalar yurtiçi ve yurtdışı ticaretini etkileyebilir. Dolayısıyla, yatırımcıların döviz piyasalarındaki değişimleri analiz etmesi önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 11 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

11 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar/TL kuru 42,23 seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, Merkez Bankası'nın para politikası ile global ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranlarının etkisiyle oluşmuştur. Doların bu seviyelerde kalması, yatırımcılar arasında merak ve endişeyi artırmaktadır. Bu durum, döviz piyasalarında dikkat çekici dalgalanmalara yol açmaktadır.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yurtiçi ve yurtdışı ticareti etkilemektedir. Bu değişimler, yerel pazarları da doğrudan etkileyebilir. Doların yükselişi, ithalat maliyetlerini artırabilir. Bu durum enflasyonu tetikleyebilir. Böylece hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların döviz yatırımlarını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkatlice analiz etmelidir. Döviz piyasalarındaki fiyat hareketlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,23
42,24
% 0
10:06
Euro
48,81
48,83
% -0.04
10:06
İngiliz Sterlini
55,44
55,47
% -0.38
10:06
Avustralya Doları
27,51
27,53
% -0.33
10:06
İsviçre Frangı
52,45
52,49
% -0.04
10:06
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.28
10:00
Çin Yuanı
5,93
5,93
% -0.05
10:06
İsveç Kronu
4,43
4,44
% -0.18
10:06
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
