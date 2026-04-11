Dolar bugün kaç TL? 11 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

11 Nisan 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 44,61 TL olarak işlem görüyor. Bu değer, küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar bu fiyat seviyesini değerlendirmek için piyasa dinamiklerini yakından takip ediyor. Son dönemde enflasyon artışları özellikle ön plana çıkıyor. Merkez bankası politikaları dolara olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik yurtiçi piyasalarda önemli etkiler yaratıyor. Ayrıca uluslararası ticaret işlemleri üzerinde de geniş etkilere yol açıyor. İthalatçı firmalar doların yüksek seyretmesi nedeniyle maliyet hesaplamalarında zorlanıyorlar. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları değerlendiriyor. Portföylerini yeniden gözden geçiriyorlar. Doların 44,61 TL seviyesinde kalması, ekonomi yönetiminin alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. Belirsizlik sürüyor.