Dolar bugün kaç TL? 11 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, 11 Nisan 2026 itibarıyla doları 44,61 TL seviyesine taşıdı. Bu durum, küresel piyasalardaki hareketler, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle şekillendi. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini dikkatlice değerlendirerek portföylerini yeniden gözden geçiriyor. Enflasyon artışları ve merkez bankası politikaları, dolara olan talebi etkileyerek fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar, belirsizliklerin sürmesine neden oluyor.

Cansu Çamcı

11 Nisan 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 44,61 TL olarak işlem görüyor. Bu değer, küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar bu fiyat seviyesini değerlendirmek için piyasa dinamiklerini yakından takip ediyor. Son dönemde enflasyon artışları özellikle ön plana çıkıyor. Merkez bankası politikaları dolara olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik yurtiçi piyasalarda önemli etkiler yaratıyor. Ayrıca uluslararası ticaret işlemleri üzerinde de geniş etkilere yol açıyor. İthalatçı firmalar doların yüksek seyretmesi nedeniyle maliyet hesaplamalarında zorlanıyorlar. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları değerlendiriyor. Portföylerini yeniden gözden geçiriyorlar. Doların 44,61 TL seviyesinde kalması, ekonomi yönetiminin alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. Belirsizlik sürüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,60
44,63
% 0.11
23:59
Euro
52,35
52,58
% 0.46
23:59
İngiliz Sterlini
59,89
60,30
% 0.18
23:58
Avustralya Doları
31,50
31,54
% -0.16
23:59
İsviçre Frangı
56,50
56,57
% 0.29
23:59
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 0.83
20:40
Çin Yuanı
6,53
6,54
% 0.14
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,82
% 0.08
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

