Dolar bugün kaç TL? 11 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru 11 Ocak 2026'da 43,13 seviyesine ulaştı. Global piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak döviz kurları değişkenlik gösterebiliyor. Bu durum, ithalatçı firmalar için ciddi riskler doğuruyor. Enflasyonist baskılar ve döviz borcu olan şirketlerin durumu ise dikkatle izlenmeli. Ekonomik gelişmeler yatırımcıların kararlarını belirliyor.

Dolar bugün kaç TL? 11 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da dolar/TL kuru 43,13 seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, makroekonomik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmış olabilir. Son aylarda global piyasalarda dalgalanmalar gözleniyor. Uluslararası ticaretteki değişiklikler de yatırımcıların döviz tercihlerinde etkili olmaktadır.

Dolar kuru, Türkiye'nin ekonomik dinamikleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyelerin nasıl değişeceği merak ediliyor. Hükümetin ekonomik politikasının nasıl şekilleneceği de önemli bir konu. Ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Dolayısıyla, piyasalardaki gelişmeler dikkatle izlenmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,12
43,14
% 0.21
23:59
Euro
50,20
50,25
% -0.08
23:59
İngiliz Sterlini
57,82
57,92
% -0.16
23:59
Avustralya Doları
28,84
28,86
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
53,84
53,88
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 1.81
23:50
Çin Yuanı
6,18
6,18
% 0.3
23:59
İsveç Kronu
4,68
4,69
% 0.41
23:59
