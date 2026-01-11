Dolar bugün kaç TL? 11 Ocak Pazar 2026 dolar ne kadar?

11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da dolar/TL kuru 43,13 seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, makroekonomik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmış olabilir. Son aylarda global piyasalarda dalgalanmalar gözleniyor. Uluslararası ticaretteki değişiklikler de yatırımcıların döviz tercihlerinde etkili olmaktadır.

Dolar kuru, Türkiye'nin ekonomik dinamikleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde bu seviyelerin nasıl değişeceği merak ediliyor. Hükümetin ekonomik politikasının nasıl şekilleneceği de önemli bir konu. Ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Dolayısıyla, piyasalardaki gelişmeler dikkatle izlenmelidir.