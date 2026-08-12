Dolar bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

12 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00’da doların fiyatı 47,76 TL olarak belirlendi. Bu dolar kuru, yatırımcılar ve piyasalar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Türk lirasının döviz sepeti karşısındaki performansı dikkate değerdir. Bu performans, enflasyon ile faiz oranlarındaki dalgalanmalara paralel bir seyir izliyor. Global ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketliliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Enflasyon beklentileri de bu durumu etkiliyor. Türkiye’nin ekonomik görünümündeki değişiklikler dolara olan talebi doğrudan etkiliyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların döviz alım satım kararlarını şekillendiriyor. Doların 47,76 TL seviyesinde kalması, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olabilir. Özellikle jeopolitik riskler, ticaret anlaşmaları önemli bir rol oynuyor. Merkez bankalarının para politikaları da doların gelecekteki seyrini belirliyor. Yatırımcıların piyasaları dikkatle izlemeleri büyük önem taşıyor.