FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

12 Ağustos 2026’da dolar, 47,76 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, yatırımcılar için piyasalardaki dalgalanmaların ve enflasyon ile faiz oranlarındaki değişikliklerin önemini gözler önüne seriyor. Türk lirasının döviz sepeti karşısındaki performansı, global ekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Jeopolitik riskler ve ticaret anlaşmaları da dolara olan talebi şekillendiriyor. Yatırımcılar, piyasalardaki trendleri yakından takip etmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

12 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00’da doların fiyatı 47,76 TL olarak belirlendi. Bu dolar kuru, yatırımcılar ve piyasalar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Türk lirasının döviz sepeti karşısındaki performansı dikkate değerdir. Bu performans, enflasyon ile faiz oranlarındaki dalgalanmalara paralel bir seyir izliyor. Global ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketliliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Enflasyon beklentileri de bu durumu etkiliyor. Türkiye’nin ekonomik görünümündeki değişiklikler dolara olan talebi doğrudan etkiliyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların döviz alım satım kararlarını şekillendiriyor. Doların 47,76 TL seviyesinde kalması, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olabilir. Özellikle jeopolitik riskler, ticaret anlaşmaları önemli bir rol oynuyor. Merkez bankalarının para politikaları da doların gelecekteki seyrini belirliyor. Yatırımcıların piyasaları dikkatle izlemeleri büyük önem taşıyor.

Dolar bugün kaç TL? 12 Ağustos Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 12 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 12 Ağustos 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,76
47,76
% 0.06
10:29
Euro
55,14
55,15
% 0.01
10:29
İngiliz Sterlini
64,57
64,58
% 0.11
10:29
Avustralya Doları
33,71
33,73
% 0.05
10:29
İsviçre Frangı
58,78
58,81
% -0.11
10:29
Rus Rublesi
0,58
0,58
% -0.17
10:20
Çin Yuanı
7,08
7,08
% 0.05
10:29
İsveç Kronu
5,01
5,01
% -0.08
10:29
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.