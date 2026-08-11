Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığında uzun yıllardır faaliyet gösteren markalarından Asya Tur, yeniden el değiştirdi. 1962 yılında kurulan ve 64 yıllık geçmişe sahip şirket, 6 yılın ardından bir kez daha satış sürecinden geçti.

2020 yılında Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç’in sahibi olduğu Genç Tur tarafından satın alınan Asya Tur için yeni bir devir anlaşması yapıldı. Şirketin yeni sahipleri Gölcüklü iş adamı Cemil Uzuner ile Turindex Turizm’in sahibi İsa Yılgın oldu.

ASYA TUR’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Kocaeli merkezli olarak faaliyet gösteren Asya Tur’un satış işlemi yaklaşık 10 gün önce tamamlandı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, 64 yıllık firmanın yeni sahipleri Cemil Uzuner ve İsa Yılgın olurken, satışın bedeline ilişkin herhangi bir rakam açıklanmadı.

Böylece 2020 yılında Genç Tur bünyesine katılan şirket, aradan geçen 6 yılın ardından yeniden sahip değiştirmiş oldu.

50 ARAÇLIK FİLO YENİ SAHİPLERİNE GEÇTİ

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren Asya Tur’un yaklaşık 50 araçtan oluşan filosu da devir kapsamında yeni sahiplerine geçti. Şirket, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehir arasında seferler düzenliyor.

MARMARA’DAKİ HATLARDA ÖNEMLİ YOLCU KİTLESİNE ULAŞIYOR

Yıllardır özellikle Marmara Bölgesi’ndeki güzergahlarda faaliyet gösteren Asya Tur, bölgedeki önemli yolcu taşımacılığı markaları arasında yer alıyor. Kocaeli’nin en bilinen ulaşım markalarından biri olarak gösterilen şirketin, yeni sahipleriyle birlikte önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceği merak ediliyor.