FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Toyota, ABD’de bazı 2025-2026 Camry Hibrit modellerindeki gösterge paneli arızası nedeniyle 508 bin 354 aracı geri çağırdı.

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı
Aleyna Türkmen

ABD’de yüz binlerce Toyota sahibini ilgilendiren önemli bir geri çağırma kararı alındı. Şirket, bazı 2025-2026 Camry Hibrit modellerinde tespit edilen gösterge paneli arızası nedeniyle toplam 508 bin 354 aracı servise çağıracağını açıkladı. Söz konusu arızanın bazı kritik güvenlik sistemlerinin çalışmasını engelleyerek kaza ve yaralanma riskini artırabileceği belirtildi.

Japonya merkezli Toyota; otomobil, ticari araç ve hibrit araçların yanı sıra çeşitli mobilite çözümleri geliştiren, dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaşan ve önde gelen otomotiv üreticileri arasında bulunan şirketlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

ABD’DE 508 BİN 354 ARAÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA

Geri çağırma kararı ABD’deki araçları kapsarken, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından salı günü yapılan açıklamada arızanın oluşturabileceği risklere dikkat çekildi. NHTSA, sürücünün kritik güvenlik bilgilerini görememesine yol açabilecek gösterge paneli sorununun kaza veya yaralanma ihtimalini yükseltebileceğini bildirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Toyota’nın geri çağırdığı araçlar arasında 2025 ve 2026 model yıllarına ait belirli Camry Hibrit versiyonları bulunuyor.

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı 1

GERİ ÇAĞRILAN MODEL: 2025-2026 CAMRY HİBRİT

Orta sınıf sedan sınıfında yer alan Camry Hibrit, benzinli motor ile elektrik motorunu bir arada kullanan yapısıyla yakıt verimliliği ve konforlu sürüş özellikleri sunuyor. Geniş kabini ve modern tasarımıyla öne çıkan 2025-2026 belirli Camry Hibrit modelleri, geri çağırma kapsamına alındı.

Sorunun araç çalıştırıldığında gösterge tablosundaki ekranla ilgili olduğu belirtildi. Bu arıza nedeniyle dörtlü flaşörler, dönüş sinyalleri, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısı devre dışı kalabiliyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

NHTSA, yaşanan problemin giderilmesi için araçların gösterge ekranı yazılımında güncelleme yapılacağını açıkladı. Yetkili satıcıların söz konusu yazılım güncellemesini araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştireceği bildirildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi?Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte zam iptal edildi mi?
Antalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiAntalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Anahtar Kelimeler:
Toyota Araç abd risk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun japon devamm avrupalı arabası almayın
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.