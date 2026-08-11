Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

ABD’de yüz binlerce Toyota sahibini ilgilendiren önemli bir geri çağırma kararı alındı. Şirket, bazı 2025-2026 Camry Hibrit modellerinde tespit edilen gösterge paneli arızası nedeniyle toplam 508 bin 354 aracı servise çağıracağını açıkladı. Söz konusu arızanın bazı kritik güvenlik sistemlerinin çalışmasını engelleyerek kaza ve yaralanma riskini artırabileceği belirtildi.

Japonya merkezli Toyota; otomobil, ticari araç ve hibrit araçların yanı sıra çeşitli mobilite çözümleri geliştiren, dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaşan ve önde gelen otomotiv üreticileri arasında bulunan şirketlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

ABD’DE 508 BİN 354 ARAÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA

Geri çağırma kararı ABD’deki araçları kapsarken, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından salı günü yapılan açıklamada arızanın oluşturabileceği risklere dikkat çekildi. NHTSA, sürücünün kritik güvenlik bilgilerini görememesine yol açabilecek gösterge paneli sorununun kaza veya yaralanma ihtimalini yükseltebileceğini bildirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Toyota’nın geri çağırdığı araçlar arasında 2025 ve 2026 model yıllarına ait belirli Camry Hibrit versiyonları bulunuyor.

GERİ ÇAĞRILAN MODEL: 2025-2026 CAMRY HİBRİT

Orta sınıf sedan sınıfında yer alan Camry Hibrit, benzinli motor ile elektrik motorunu bir arada kullanan yapısıyla yakıt verimliliği ve konforlu sürüş özellikleri sunuyor. Geniş kabini ve modern tasarımıyla öne çıkan 2025-2026 belirli Camry Hibrit modelleri, geri çağırma kapsamına alındı.

Sorunun araç çalıştırıldığında gösterge tablosundaki ekranla ilgili olduğu belirtildi. Bu arıza nedeniyle dörtlü flaşörler, dönüş sinyalleri, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısı devre dışı kalabiliyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

NHTSA, yaşanan problemin giderilmesi için araçların gösterge ekranı yazılımında güncelleme yapılacağını açıkladı. Yetkili satıcıların söz konusu yazılım güncellemesini araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştireceği bildirildi.