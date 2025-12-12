Dolar bugün kaç TL? 12 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?

12 Aralık 2025 tarihinde doların fiyatı 42,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, son dönemdeki dalgalanmaları yansıtır. Aynı zamanda ekonomik gelişmeleri de gösterir. Doların Türk Lirası karşısındaki bu seviyesi, yerel ve uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle şekillenmiştir. Türkiye ekonomisindeki değişimler, bu değer üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar için 42,66 TL’lik dolar fiyatı, döviz kurlarındaki tepkilerini belirleyebilir.

Günümüzde yükselen döviz fiyatları, yurt içi enflasyon üzerinde zorluklar yaratmaktadır. Doların 42,66 TL’lik seviyesi, hanelerin alım gücünü etkileyebilir. Dış ticaret ve ihracatta da etkili bir rol oynar. Aylık ve yıllık bazda döviz kurlarındaki değişimleri izlemek önemlidir. İhracatçı firmalar ve ithalatçılar için stratejik kararlar almak kritik bir konudur. Doların bu değeri, piyasa koşullarını şekillendiren dinamikleri gösterir. Ayrıca ekonomideki genel gidişat hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.