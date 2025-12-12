FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 12 Aralık Cuma 2025 dolar ne kadar?

12 Aralık 2025 itibarıyla dolar, 42,66 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu değer, ekonomideki dalgalanmaları ve belirsizlikleri yansıtır. Doların bu seviyesi, Türk Lirası'nın alım gücünü etkilerken, dış ticaret ve enflasyon üzerinde de önemli etkiler yaratmaktadır. Yatırımcılar için döviz kurlarındaki değişimler kritik bir dikkat alanıdır. İhracatçılar ve ithalatçılar, piyasa koşullarını gözlemleyerek stratejik kararlar almalıdır.

12 Aralık 2025

12 Aralık 2025 tarihinde doların fiyatı 42,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, son dönemdeki dalgalanmaları yansıtır. Aynı zamanda ekonomik gelişmeleri de gösterir. Doların Türk Lirası karşısındaki bu seviyesi, yerel ve uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle şekillenmiştir. Türkiye ekonomisindeki değişimler, bu değer üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar için 42,66 TL’lik dolar fiyatı, döviz kurlarındaki tepkilerini belirleyebilir.

Günümüzde yükselen döviz fiyatları, yurt içi enflasyon üzerinde zorluklar yaratmaktadır. Doların 42,66 TL’lik seviyesi, hanelerin alım gücünü etkileyebilir. Dış ticaret ve ihracatta da etkili bir rol oynar. Aylık ve yıllık bazda döviz kurlarındaki değişimleri izlemek önemlidir. İhracatçı firmalar ve ithalatçılar için stratejik kararlar almak kritik bir konudur. Doların bu değeri, piyasa koşullarını şekillendiren dinamikleri gösterir. Ayrıca ekonomideki genel gidişat hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,69
42,69
% 0.22
09:30
Euro
50,13
50,17
% 0.04
09:30
İngiliz Sterlini
57,18
57,22
% 0.19
09:30
Avustralya Doları
28,46
28,48
% 0.29
09:30
İsviçre Frangı
53,70
53,72
% 0.21
09:30
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 1.47
09:30
Çin Yuanı
6,05
6,05
% 0.21
09:30
İsveç Kronu
4,61
4,61
% 0.14
09:30
