Dolar bugün kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

12 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,14 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasasındaki dalgalanmalarla belirli bir dengeye oturmuş durumda. Yılın başından itibaren enflasyon oranları doları etkileyen başlıca unsurlar arasında. Türkiye’nin dış ticaret verileri de bu etkenler arasında bulunuyor. Yerel para biriminin dolar karşısındaki performansı önemli bir konu haline geldi. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, bu durumu detaylı analiz gerektiren bir mesele olarak görüyor.

Döviz kurlarındaki artış ithalat ve ihracat üzerinde önemli etkilere yol açıyor. Doların bu seviyede kalması ithalat maliyetlerini artırıyor. Diğer yandan, ihracatçı firmalar açısından avantaj sağladığı da söylenebilir. Global ekonomik koşullar dolara olan talebi şekillendiriyor. Jeopolitik gelişmeler de Türk lirasının değer kaybını etkiliyor. Bu bağlamda yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi önem taşıyor. Piyasalardaki değişkenlikleri dikkatle takip etmek gereklidir.