FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

12 Ocak 2026 itibarıyla dolar, Türkiye'de 43,14 TL olarak belirlendi. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, enflasyon oranları ve dış ticaret verileri doları etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Yerel para biriminin dollar karşısındaki performansı yatırımcılar için önemli bir konu haline geldi. Döviz kurlarındaki artış, ithalat maliyetlerini artırırken, ihracatçılara avantaj sağlıyor. Bu bağlamda piyasalardaki değişkenlikler dikkatle takip edilmeli.

Dolar bugün kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

12 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,14 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasasındaki dalgalanmalarla belirli bir dengeye oturmuş durumda. Yılın başından itibaren enflasyon oranları doları etkileyen başlıca unsurlar arasında. Türkiye’nin dış ticaret verileri de bu etkenler arasında bulunuyor. Yerel para biriminin dolar karşısındaki performansı önemli bir konu haline geldi. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, bu durumu detaylı analiz gerektiren bir mesele olarak görüyor.

Döviz kurlarındaki artış ithalat ve ihracat üzerinde önemli etkilere yol açıyor. Doların bu seviyede kalması ithalat maliyetlerini artırıyor. Diğer yandan, ihracatçı firmalar açısından avantaj sağladığı da söylenebilir. Global ekonomik koşullar dolara olan talebi şekillendiriyor. Jeopolitik gelişmeler de Türk lirasının değer kaybını etkiliyor. Bu bağlamda yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi önem taşıyor. Piyasalardaki değişkenlikleri dikkatle takip etmek gereklidir.

Dolar bugün kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'
Düzenleme resmileşmeden harekete geçtiler: Acil toplantılarla aidat zammıDüzenleme resmileşmeden harekete geçtiler: Acil toplantılarla aidat zammı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,13
43,16
% 0.04
09:21
Euro
50,35
50,40
% 0.31
09:21
İngiliz Sterlini
57,85
58,14
% 0.22
09:21
Avustralya Doları
28,88
28,91
% 0.15
09:21
İsviçre Frangı
54,04
54,09
% 0.38
09:21
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.06
09:20
Çin Yuanı
6,19
6,19
% 0.13
09:21
İsveç Kronu
4,69
4,70
% 0.25
09:21
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.