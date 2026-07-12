Dolar bugün kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,99 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ekonomik verilerin etkisiyle güncel durum oluştu. Son haftalarda yaşanan hızlı değişimler, yatırımcıların yaklaşımını etkiledi. Bu belirsizlikler de doğurdu. Doların yükselişi, enflasyon beklentileriyle ilişkilidir. Merkez bankası politikaları ve uluslararası ekonomik koşullar da etkili. Yerli paranın değeri üzerindeki baskı gözlemlenmektedir.

Son dönemdeki piyasa dinamikleri önem kazanıyor. Doların TL karşısındaki değerinin artması sıradan bir durum değil. Ekonomik veriler, piyasa beklentileri ve uluslararası ilişkiler önemli unsurlar arasında. Yatırımcılar ve ekonomistler, 46,99 TL seviyesindeki doları dikkatle izliyor. Bu seviyenin yerel pazar üzerinde etkileri olacak. Uluslararası ticaret açısından da analizler devam ediyor. Doların bu konumda kalması belirsizliklere bağlı. İktisadi gelişmeler değişikliklere neden olabilir. Sonraki günlerde daha fazla dikkat gerektirdikçe, durum izlenmeye devam edilecek.