FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında dalgalanmaların etkisiyle 12 Temmuz 2026'da doların fiyatı 46,99 TL olarak belirlendi. Bu durum, yerli paranın değerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcılar, Merkez bankası politikaları ve uluslararası ekonomik koşulları dikkatle izliyor. Doların artışı, enflasyon beklentileriyle doğrudan bağlantılı. Ekonomik veriler ve piyasa beklentileri, yerel pazar üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Analizler sürüyor.

Dolar bugün kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,99 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ekonomik verilerin etkisiyle güncel durum oluştu. Son haftalarda yaşanan hızlı değişimler, yatırımcıların yaklaşımını etkiledi. Bu belirsizlikler de doğurdu. Doların yükselişi, enflasyon beklentileriyle ilişkilidir. Merkez bankası politikaları ve uluslararası ekonomik koşullar da etkili. Yerli paranın değeri üzerindeki baskı gözlemlenmektedir.

Son dönemdeki piyasa dinamikleri önem kazanıyor. Doların TL karşısındaki değerinin artması sıradan bir durum değil. Ekonomik veriler, piyasa beklentileri ve uluslararası ilişkiler önemli unsurlar arasında. Yatırımcılar ve ekonomistler, 46,99 TL seviyesindeki doları dikkatle izliyor. Bu seviyenin yerel pazar üzerinde etkileri olacak. Uluslararası ticaret açısından da analizler devam ediyor. Doların bu konumda kalması belirsizliklere bağlı. İktisadi gelişmeler değişikliklere neden olabilir. Sonraki günlerde daha fazla dikkat gerektirdikçe, durum izlenmeye devam edilecek.

Dolar bugün kaç TL? 12 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv Sanayii Derneği, 2026'nın ilk yarısına ilişkin verilerini açıkladıOtomotiv Sanayii Derneği, 2026'nın ilk yarısına ilişkin verilerini açıkladı
Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli olduEve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,94
47,04
% 0.2
23:59
Euro
53,62
53,72
% -0.12
23:59
İngiliz Sterlini
62,89
63,05
% -0.04
23:58
Avustralya Doları
32,63
32,72
% 0.38
23:59
İsviçre Frangı
58,05
58,27
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% -1.04
23:50
Çin Yuanı
6,92
6,94
% 0.46
23:59
İsveç Kronu
4,85
4,88
% 0.25
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.