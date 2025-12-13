FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 13 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, 13 Aralık 2025 tarihi itibarıyla doların 42,69 TL seviyesine yükselmesiyle dikkat çekti. Enflasyon oranları, küresel ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın para politikaları bu artışta rol oynuyor. Yükselen dolarla birlikte ithalat maliyetleri artmakta. Bu durum, yurtiçindeki ürün fiyatlarını etkileyerek ekonomik dengeyi zorluyor. İleriye dönük belirsizlikler devam ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 13 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

13 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,69 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Enflasyon oranları ve küresel ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları önemli bir rol oynuyor. Ayrıca dünya genelindeki jeopolitik gerginlikler, doların Türk Lirası karşısında artmasına neden oluyor. Yükselen enflasyon oranları ve faiz politikaları, yatırımcıların döviz talebini artırıyor. Bu durum, doların değerini etkileyen dinamikleri şekillendiriyor.

Döviz kurlarındaki bu artış, ithalat maliyetlerini artırıyor. Ayrıca yurtiçindeki ürünlerin fiyatlarını etkileyerek ekonomik dengeleri zorluyor. 42,69 TL seviyesindeki dolar, bireysel tasarruf sahipleri için kritik bir eşik oluşturuyor. İşletmeler de bu durumdan etkilenecektir. Yurtdışında ticaret yapan firmalar için maliyetler büyük bir endişe kaynağı. Önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler dallanıp budaklanacak. Merkez Bankası'nın alacağı önlemler bu ivmeyi etkileyecektir. Doların geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 13 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan açıklamıştı, beklenen o maddeye yer verilmedi!Erdoğan açıklamıştı, beklenen o maddeye yer verilmedi!
Asgari ücret görüşmelerinde 'kapalı zarf' detayı!Asgari ücret görüşmelerinde 'kapalı zarf' detayı!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,69
42,70
% 0.23
23:59
Euro
50,15
50,17
% 0.06
23:59
İngiliz Sterlini
57,06
57,09
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,39
28,41
% 0.04
23:59
İsviçre Frangı
53,61
53,65
% 0.06
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% 0.51
23:50
Çin Yuanı
6,05
6,05
% 0.18
23:59
İsveç Kronu
4,60
4,61
% -0.03
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.