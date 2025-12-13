Dolar bugün kaç TL? 13 Aralık Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

13 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 42,69 TL olarak belirlendi. Bu değer döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Enflasyon oranları ve küresel ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları önemli bir rol oynuyor. Ayrıca dünya genelindeki jeopolitik gerginlikler, doların Türk Lirası karşısında artmasına neden oluyor. Yükselen enflasyon oranları ve faiz politikaları, yatırımcıların döviz talebini artırıyor. Bu durum, doların değerini etkileyen dinamikleri şekillendiriyor.

Döviz kurlarındaki bu artış, ithalat maliyetlerini artırıyor. Ayrıca yurtiçindeki ürünlerin fiyatlarını etkileyerek ekonomik dengeleri zorluyor. 42,69 TL seviyesindeki dolar, bireysel tasarruf sahipleri için kritik bir eşik oluşturuyor. İşletmeler de bu durumdan etkilenecektir. Yurtdışında ticaret yapan firmalar için maliyetler büyük bir endişe kaynağı. Önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler dallanıp budaklanacak. Merkez Bankası'nın alacağı önlemler bu ivmeyi etkileyecektir. Doların geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.