Dolar bugün kaç TL? 13 Ekim Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında dolar 41,82 TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Bu durum, ekonomik analistlerin ve yatırımcıların, Türkiye'deki enflasyon artışı, cari açık ve Merkez Bankası'nın para politikaları bağlamında döviz kurlarındaki dalgalanmalara odaklanmasına neden oldu. Doların mevcut durumu, ekonomik istikrar açısından kritik bir gösterge oluşturuyor.

Döviz Piyasalarında Doların Güncel Durumu

Bugün 13 Ekim 2025. Saat 09.00’da doların fiyatı 41,82 TL olarak belirlendi. Son zamanlarda döviz piyasası dalgalı bir seyir izliyor. Bu durum, yatırımcılar ve ekonomik analistler için büyük bir ilgi kaynağı. Doların değeri, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önemli değişiklikler gösteriyor. Ayrıca uluslararası ilişkilerin de etkisi dikkat çekiyor.

Doların 41,82 TL seviyesine ulaşması önemli faktörlerle bağlantılı. Türkiye ekonomisindeki enflasyon artışı ve cari açık, bu durumu etkiliyor. Merkez bankasının para politikaları da dolara dolaylı yoldan etki ediyor. Global ekonomik koşullar ve jeopolitik riskler de dolara olan talebi etkiliyor.

Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişkenlikleri gözden geçiriyor. İşletmeler de stratejilerini bu doğrultuda geliştiriyor. 41,82 TL seviyesindeki dolar, ekonomik istikrar için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. Bu durum, piyasalardaki gelişmelere sıkı sıkıya bağlı kalacak.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,81
41,82
% -0.05
09:36
Euro
48,63
48,65
% 0.05
09:36
İngiliz Sterlini
55,91
55,92
% 0.07
09:36
Avustralya Doları
27,28
27,30
% 0.78
09:36
İsviçre Frangı
52,21
52,24
% -0.22
09:36
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.77
09:30
Çin Yuanı
5,86
5,86
% 0.11
09:36
İsveç Kronu
4,40
4,41
% 0.1
09:36
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
