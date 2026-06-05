'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

Kışın yaşanan bol yağışların barajlar, yeraltı su kaynakları ve tarım arazilerine sağladığı yüksek verim artışının ucuzluk getirdiği öğrenildi. Havaların ısınmasıyla üretim tarlaya kayınca, hasadın da tam kapasite başlamasıyla pazar ve market tezgahlarındaki etiketlere direkt olarak bu durum yansıdı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; nisan ayından beri meyve ve sebzede adeta arz patlaması yaşandı. Bayramla beraber tüketici talebinin kesilmesinin de taze meyve ve sebze fiyatlarında beklenen düşüşü hızlandırdığı kaydedildi. Yaş sebze ve meyvelerin yaz sıcaklarıyla beraber raf ömrünün kısalması ve satıcıların fire vermemek adına sürümden kazanma yolunu seçmesi gibi faktörlerle beraber fiyatlarda yüzde 72'yi bulan düşüşlerin yaşandığı belirtildi.

FİYATLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Piyasa verilerine göre; son 3 aylık dönemde en dikkat çekici fiyat düşüşünün yüzde 73,1 ile karpuzda yaşandığı, karpuzu yüzde 65'lik gerilemeyle erik ve kirazın izlediği aktarıldı. Sebze grubunda da dolmalık biberin yüzde 61,5, domatesin de yüzde 57,9 oranında ucuzladığı kaydedildi. Öte yandan temmuz ve ağustos aylarında hasadın artmasıyla beraber diğer bölgelerde de hızlı fiyat düşüşlerinin olmasının beklendiği vurgulandı.

"HALLERDEKİ TONAJ YÜKSELİNCE FİYATLAR DA GERİLEDİ"

Antalyalı üretici Ramazan Kutlu'nun "Nisan ayında ürünün büyük bölümü seradan çıkıyordu. Serada iklimlendirme maliyeti yüksek. Havalar ısınınca tarla hasadı başladı, ürün miktarı arttı. Hallerdeki tonaj yükselince fiyatlar da geriledi" dediği aktarıldı.

"PİYASADAKİ ARZ PATLAMASI FİYATA TABAN YAPTIRDI"

Adanalı karpuz üreticisi Muzaffer Taşkın'ın da "Turfanda bitti. Çukurova’da hasat zirveye ulaştı. Tarladan her gün tonlarca karpuz kalkıyor. Piyasadaki arz patlaması fiyata taban yaptırdı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"MALI TEZGÂHTA BEKLETİP ÇÖPE ATMAKTANSA SÜRÜMDEN KAZANIYORUZ"

Pazarcı esnafının da "Sıcaklar arttı. Meyve ve sebzeler kışın olduğu gibi dayanmıyor. Hızla su kaybedip fire veriyor. Malı tezgâhta bekletip çöpe atmaktansa sürümden kazanıyoruz. Bayram sonrası vatandaşın talebi de azaldı. Hızlı satmalıyız" dediği kaydedildi.

Diğer yandan, geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle gerileyen tarımsal üretimde bu sene rekor beklentisi öne çıktı.