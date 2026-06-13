Dolar bugün kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

13 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 46,27 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin bir yansımasıdır. Döviz piyasasındaki dalgalanmalar da dikkat çekmektedir. Global ekonomik koşullar önemlidir. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyon oranları döviz kurlarını etkiler. Yatırımcılar, doların yükselişini izliyor. İnşaat, otomotiv ve ithal ürünler gibi sektörler yakından takip ediliyor. Bu durum, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaktadır.

Dolar kurunun yükselmesi ithalatı pahalı hale getirir. Yerli üreticiler ve ihracatçılar ise olumlu etkilenebilir. Ancak döviz kurundaki artışın enflasyonu tetikleme riski vardır. Bu durum fiyat artışlarına neden olabilir. Bu da vatandaşların alım gücünü olumsuz etkileyebilir. Yaşam standartları zorlanabilir. Ekonomistler, dolardaki hareketliliği merakla izliyor. Kısa ve orta vadede nasıl evrileceği belirsizdir. Piyasaların dengesi üzerinde etkisi büyük olabilir. Yatırımcılar, stratejilerini belirlerken dikkatli analiz yapmalıdır.