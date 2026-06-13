FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatının 13 Haziran 2026 tarihinde 46,27 TL olarak belirlenmesi, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin etkisini gösteriyor. Döviz piyasasındaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyon oranları, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Doların yükselişi, yerli üreticiler ve ihracatçılar için fırsatlar sunarken, enflasyon riski alım gücünü olumsuz etkileyebilir. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların stratejilerini etkiliyor.

Dolar bugün kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

13 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 46,27 TL olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin bir yansımasıdır. Döviz piyasasındaki dalgalanmalar da dikkat çekmektedir. Global ekonomik koşullar önemlidir. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyon oranları döviz kurlarını etkiler. Yatırımcılar, doların yükselişini izliyor. İnşaat, otomotiv ve ithal ürünler gibi sektörler yakından takip ediliyor. Bu durum, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaktadır.

Dolar kurunun yükselmesi ithalatı pahalı hale getirir. Yerli üreticiler ve ihracatçılar ise olumlu etkilenebilir. Ancak döviz kurundaki artışın enflasyonu tetikleme riski vardır. Bu durum fiyat artışlarına neden olabilir. Bu da vatandaşların alım gücünü olumsuz etkileyebilir. Yaşam standartları zorlanabilir. Ekonomistler, dolardaki hareketliliği merakla izliyor. Kısa ve orta vadede nasıl evrileceği belirsizdir. Piyasaların dengesi üzerinde etkisi büyük olabilir. Yatırımcılar, stratejilerini belirlerken dikkatli analiz yapmalıdır.

Dolar bugün kaç TL? 13 Haziran Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emlakta yeni dönem! Yeni sistem sonrası satılık ilanlar yüzde 26 düştüEmlakta yeni dönem! Yeni sistem sonrası satılık ilanlar yüzde 26 düştü
'Garanti vize' reklamlarına Bakanlık 'dur' dedi ama... 'Parayı simsarlar alıyor' diyerek uyardı'Garanti vize' reklamlarına Bakanlık 'dur' dedi ama... 'Parayı simsarlar alıyor' diyerek uyardı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,25
46,29
% 0.15
23:59
Euro
53,53
53,60
% -0.16
23:59
İngiliz Sterlini
62,04
62,15
% -0.1
23:59
Avustralya Doları
32,59
32,61
% 0.1
23:59
İsviçre Frangı
58,04
58,08
% -0.12
23:59
Rus Rublesi
0,64
0,64
% -0.18
23:50
Çin Yuanı
6,84
6,84
% 0.14
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,91
% 0.01
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.