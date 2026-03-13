FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 13 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

13 Mart 2026 tarihinde, dolar fiyatı 44,19 TL olarak belirlendi ve bu durum piyasaları etkiledi. Yerel paranın dalgalanması ve artan enflasyon, döviz kurlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, dolardaki seyrin gelecekte nasıl değişeceğini merak ediyor. Yüksek dolar maliyetleri, ithalatçılar için zorluk yaratabilirken, ihracatçıların rekabetçiliğini de tehlikeye atıyor. Doların bu seviyesi, ekonomik büyüme üzerinde de baskı oluşturabilir.

Dolar bugün kaç TL? 13 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

13 Mart 2026'da, saat 09:00'da dolar fiyatı 44,19 TL olarak belirlendi. Bu seviyenin piyasalara etkisi merak ediliyor. Son birkaç ayda dalgalanmalar yaşandı. Yerel paranın dalgalanması önemli bir faktör. Enflasyondaki artış ve küresel ekonomik belirsizlikler de doları etkiliyor. Yatırımcılar, dolardaki seyrin gelecekte nasıl olacağını düşünüyor. Çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor.

Döviz piyasasındaki bu durum, yatırımcılar ve işletmeler için önemli. İthalat yapanlar yüksek maliyetlerle karşılaşabilir. Doların yüksek seyri, ihracatçıların rekabetçiliğini de olumsuz etkileyebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyona baskı yapar. Ayrıca ekonomik büyümeyi de etkileyebilir. 44,19 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar ve ekonomistler için dikkatle izlenmesi gereken bir veri oldu.

Dolar bugün kaç TL? 13 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tabela değişti! Akaryakıta çifte zam geldiTabela değişti! Akaryakıta çifte zam geldi
Emekliler bu vergiden muaf olacak!Emekliler bu vergiden muaf olacak!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,18
44,20
% 0.15
09:22
Euro
50,75
50,97
% -0.15
09:22
İngiliz Sterlini
58,92
58,97
% -0.17
09:22
Avustralya Doları
31,17
31,20
% -0.11
09:22
İsviçre Frangı
56,13
56,18
% 0.04
09:22
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.09
09:20
Çin Yuanı
6,41
6,42
% 0.05
09:22
İsveç Kronu
4,71
4,72
% -0.04
09:22
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.