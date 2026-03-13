Dolar bugün kaç TL? 13 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

13 Mart 2026'da, saat 09:00'da dolar fiyatı 44,19 TL olarak belirlendi. Bu seviyenin piyasalara etkisi merak ediliyor. Son birkaç ayda dalgalanmalar yaşandı. Yerel paranın dalgalanması önemli bir faktör. Enflasyondaki artış ve küresel ekonomik belirsizlikler de doları etkiliyor. Yatırımcılar, dolardaki seyrin gelecekte nasıl olacağını düşünüyor. Çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor.

Döviz piyasasındaki bu durum, yatırımcılar ve işletmeler için önemli. İthalat yapanlar yüksek maliyetlerle karşılaşabilir. Doların yüksek seyri, ihracatçıların rekabetçiliğini de olumsuz etkileyebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyona baskı yapar. Ayrıca ekonomik büyümeyi de etkileyebilir. 44,19 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar ve ekonomistler için dikkatle izlenmesi gereken bir veri oldu.