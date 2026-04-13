Dolar bugün kaç TL? 13 Nisan Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Doların güncel durumu, 13 Nisan 2026 itibarıyla 44,72 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik dinamikler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları artırıyor. Bu dalgalanmalar, mali istikrar politikalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor. Doların yükselişi, ithalata bağımlı ekonomiler üzerinde risk oluşturarak enflasyonist baskıları artırıyor. Yatırımcıların ve tüketicilerin döviz kurlarını dikkatle takip etmesi kritik bir öneme sahip.

Cansu Çamcı

Dolar fiyatları üzerine değerlendirmeler, 13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yapılmaktadır. Saat 09:00’da doların fiyatı 44,72 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik dinamikler sürekli değişim göstermektedir. Bu dönem, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yatırımcılar için önemini pekiştirmektedir. Doların yükselişi, yerli ve uluslararası piyasalar üzerinde etkiler yaratmaktadır. Bu durum, mali istikrar politikalarının gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Ülkeler arasındaki ticaret dengeleri, faiz oranları ve enflasyon, döviz kurlarında belirleyici rol oynamaktadır.

Doların bugünkü değeri, ithalata bağımlı ekonomiler için risk oluşturmaya devam etmektedir. Yükselen maliyetler, döviz kurlarındaki artış ile bir araya gelmektedir. Bu durum, enflasyonist baskıları artırmaktadır. Ayrıca tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, yatırımcıların ve tüketicilerin döviz kurlarını dikkatle takip etmesi önemlidir. Gelecekteki ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak kritik bir gerekliliktir. Doların seyri, finansal piyasalarda etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte, ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde de belirleyici bir etkiye sahiptir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı...Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı...
Yılda sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası...Yılda sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,72
44,72
% 0.24
10:03
Euro
52,31
52,32
% -0.28
10:03
İngiliz Sterlini
60,05
60,06
% -0.06
10:03
Avustralya Doları
31,53
31,54
% 0.06
10:03
İsviçre Frangı
56,56
56,59
% 0.06
10:03
Rus Rublesi
0,58
0,59
% 0.73
10:02
Çin Yuanı
6,55
6,55
% 0.15
10:03
İsveç Kronu
4,80
4,81
% -0.09
10:03
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

