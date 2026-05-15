Son dakika | Bakan Şimşek: "Vergi artışı gündemimizde yok"

28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaş enerji piyasalarında sert etkiler oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilendiği bu dönemde eşel mobil sistemi devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobilden kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söyledi.

Bakan Şimsek, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, yılın ilk 4 aylık bütçe performansını değerlendirdi. Eşel mobilin sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini söyleyen Şimşek, şunları söyledi:

“İlk 4 ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %54,3 yukarıda. Yani enflasyonun çok üzerinde. Yıl sonu gelir hedefimizin yaklaşık 31.9’u gerçekleşti”



Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Vergi gelirlerinin de aynı dönemde %55,6 oranında arttığını anlatan Şimşek, bu kalemde de yıl sonu hedefinin %31,6’sına ulaşıldığını söyledi.

YÜZDE 3 GERİLEDİ

İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere çoğu kalemdeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’nin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 4 ayda %3 gerilediğini belirtti. Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşacağına işaret eden Şimşek, “Biz açığı %3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak” değerlendirmesini yaptı.

HARCAMA DİSİPLİNİ SÜRECEK!

Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, “İlk dört ayın verileriyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bütçe hedefleri hala ulaşılabilir.” dedi.

Şimşek, hükümetin gündeminde eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükü tolere edecek yeni bir vergi çalışması olup olmadığı sorusuna, “Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok” yanıtını verdi.

Beklentileri aşan mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından maliye politikası ayağında yönetilen-yönlendirilen fiyatlarla ilgili yıl ortasında yeni bir politika belirlenip belirlenmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Bu fiyatlarda enflasyon hedefleriyle tutarlı kalmayı sürdüreceklerinin altını çizen Şimşek, “Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen-yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz” değerlendirmesini yaptı.

"DÖVİZE TALEP YOK"

Şimşek, “Son günlerde dolar kurundaki artışın bir kademe hızlanması dövize olan talepte artışa mı işaret ediyor, bu politikada bir değişiklik var mı?” sorusu üzerine de politikalarının değişmediğinin altını çizdi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Savaş döneminden sonra vatandaşlar nette 610 milyon dolar satmış. Altın fiyatlarının düştüğü dönemde altına talep oldu. Ama euro, dolar anlamında bir talep yok. Geçmiş şoklara oranla, altını bir kenara bırakırsak savaşın başından bu yana dövize bir talep olmadı. Ama şunu da sormak gerekiyor, bu program olmasa bu kur nerede olurdu?”