TCMB yayımladı: Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli ara zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonları gözü TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisinde olsa bile Merkez Bankası’nın açıklamaları da yeni tabloların oluşmasına neden oldu.

TAHMİN VE ARA HEDEF DEĞİŞTİ!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon tahmini ve ara hedeflerindeki yeni güncellemeleri açıklamıştı. Buna göre, 2026 için ara hedef yüzde 24’e, tahmin ise yüzde 26 olarak güncellendi.

Yüzde 24’lük ara hedefin gerçekleşmesi için Mayıs-Aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 olması gerekiyor. Böyle bir durumda ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,4 zamlanabilir. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,2 oranında zam alabilir.

ANKET YAYIMLANDI

Piyasa Katılımcılar Anketi ise bugün açıklandı. 72 katılımcı tarafından yanıtlanan ankette yıl sonu enflasyonu için beklenti yüzde 28,94 olarak gerçekleşti. Mayıs enflasyonu için yüzde 1,89; Haziran için ise yüzde 1,52 enflasyon bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası’nın açıkladığı tahmini enflasyon beklentisi ile memur ve emekli için yeni zam tabloları da oluşmaya başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, memur ve memur emeklisi için yüzde 14,31; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ise yüzde 18,58 oranında zam gelebilir.