Dolar bugün kaç TL? 13 Ocak Salı 2026 dolar ne kadar?

Bugün 13 Ocak 2026. Saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,16 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk lirasının uluslararası piyasalardaki durumu ile doğrudan ilişkilidir. Piyasa dinamikleri, doların değerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, doları etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Türkiye’nin ekonomik dengeleri üzerinde dolara duyulan ihtiyaç kritik bir rol oynuyor. Doların fiyatındaki dalgalanmalar, birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Özellikle yurt içi enflasyon ve faiz oranları bu sürece yön veriyor.

Doların yükselişi, işletmeler ve tüketiciler için yeni maliyetler getirebilir. İthal ürünlerin fiyatları artacaktır. Bu durumda, işletmelerin fiyatlandırma stratejileri de değişebilir. Dolar kurundaki artış, yerel ekonomide belirsizlik yaratabilir. Yatırımcılar, bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Gelecek günlerde doların seyrini belirleyecek unsurlar var. Küresel ekonomik koşullar yine önem kazanacak. İç politika gelişmeleri ve uluslararası ticaret dengesizliği de etkenler arasında. Doların Türkiye ekonomisindeki etkisi, önümüzdeki dönemde artabilir. Ekonomik gelişmeler dikkatle izlenmeli.