Dolar bugün kaç TL? 13 Ocak Salı 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 13 Ocak 2026 itibarıyla 43,16 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, Türk lirasının uluslararası piyasalardaki durumu ile doğrudan bağlantılıdır. Doların fiyatındaki dalgalanmalar, Türkiye’nin ekonomik dengeleri üzerinde kritik etkiler yaratmaktadır. İthal ürünlerin fiyatlarındaki artış, işletmelerin maliyetlerini ve fiyatlandırma stratejilerini değiştirebilir. Gelecek günlerde doların seyrini belirleyen faktörler, global ekonomik koşullar ve iç politika gelişmeleri olarak öne çıkmaktadır.

Ezgi Sivritepe

Bugün 13 Ocak 2026. Saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,16 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk lirasının uluslararası piyasalardaki durumu ile doğrudan ilişkilidir. Piyasa dinamikleri, doların değerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca, doları etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Türkiye’nin ekonomik dengeleri üzerinde dolara duyulan ihtiyaç kritik bir rol oynuyor. Doların fiyatındaki dalgalanmalar, birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Özellikle yurt içi enflasyon ve faiz oranları bu sürece yön veriyor.

Doların yükselişi, işletmeler ve tüketiciler için yeni maliyetler getirebilir. İthal ürünlerin fiyatları artacaktır. Bu durumda, işletmelerin fiyatlandırma stratejileri de değişebilir. Dolar kurundaki artış, yerel ekonomide belirsizlik yaratabilir. Yatırımcılar, bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Gelecek günlerde doların seyrini belirleyecek unsurlar var. Küresel ekonomik koşullar yine önem kazanacak. İç politika gelişmeleri ve uluslararası ticaret dengesizliği de etkenler arasında. Doların Türkiye ekonomisindeki etkisi, önümüzdeki dönemde artabilir. Ekonomik gelişmeler dikkatle izlenmeli.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,13
43,17
% 0.08
09:35
Euro
50,32
50,35
% 0.01
09:35
İngiliz Sterlini
58,14
58,17
% 0.12
09:35
Avustralya Doları
28,92
28,96
% -0.02
09:35
İsviçre Frangı
54,05
54,12
% 0.07
09:35
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.36
09:30
Çin Yuanı
6,18
6,19
% -0.03
09:35
İsveç Kronu
4,70
4,71
% 0.04
09:35
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

