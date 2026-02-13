Dolar bugün kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları: 13 Şubat 2026 Günlük Değerlendirme

Bugün, 13 Şubat 2026 itibarıyla doların değeri 43,74 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte önem kazanıyor. Ekonomik göstergeler de dolardaki hareketliliği etkileyen faktörlerdendir. Son günlerde uluslararası gelişmeler önemli bir rol oynamaktadır. Faiz oranlarının seyri ve enflasyon verileri dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini takip etmekte. Ticaret dengesi de göz önünde bulunduruluyor.

Doların 43,74 TL seviyesinde belirlenmesi, yerel piyasalarda tepkilere yol açabilir. İthalat yapan firmalar için bu seviye, maliyet artışına neden olabilir. Dövizle borçlanan şirketler de bu durumdan etkilenebilir. İhracatçı firmalar ise rekabet avantajlarını gözden geçirmeli. Yatırımcıların stratejilerini güncellemesi gerektiği açık. Piyasa dinamikleri dikkatle incelenmelidir. Önümüzdeki günlerde dolardaki seyrin nasıl olacağı merakla bekleniyor. Bu durum, yukarıda belirtilen faktörlerin etkisiyle şekillenecektir.