Dolar bugün kaç TL? 13 Şubat Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 13 Şubat 2026 itibarıyla 43,74 TL olarak belirlendi. Bu değer, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası gelişmelerle kritik bir aşamaya geldi. Yatırımcılar döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ederken, faiz oranları ve enflasyon verileri de dikkatle inceleniyor. İthalatçılar maliyet artışlarıyla karşılaşabilirken, ihracatçılar rekabet avantajlarını gözden geçirmelidir. Piyasa dinamikleri ilerleyen günlerde önemli değişimler gösterebilir.

Cansu Çamcı

Dolar Fiyatları: 13 Şubat 2026 Günlük Değerlendirme

Bugün, 13 Şubat 2026 itibarıyla doların değeri 43,74 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviye, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte önem kazanıyor. Ekonomik göstergeler de dolardaki hareketliliği etkileyen faktörlerdendir. Son günlerde uluslararası gelişmeler önemli bir rol oynamaktadır. Faiz oranlarının seyri ve enflasyon verileri dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini takip etmekte. Ticaret dengesi de göz önünde bulunduruluyor.

Doların 43,74 TL seviyesinde belirlenmesi, yerel piyasalarda tepkilere yol açabilir. İthalat yapan firmalar için bu seviye, maliyet artışına neden olabilir. Dövizle borçlanan şirketler de bu durumdan etkilenebilir. İhracatçı firmalar ise rekabet avantajlarını gözden geçirmeli. Yatırımcıların stratejilerini güncellemesi gerektiği açık. Piyasa dinamikleri dikkatle incelenmelidir. Önümüzdeki günlerde dolardaki seyrin nasıl olacağı merakla bekleniyor. Bu durum, yukarıda belirtilen faktörlerin etkisiyle şekillenecektir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,71
43,76
% 0.21
09:43
Euro
51,84
51,86
% -0.16
09:43
İngiliz Sterlini
59,45
59,48
% -0.23
09:43
Avustralya Doları
30,83
30,88
% -0.25
09:42
İsviçre Frangı
56,76
56,81
% 0.1
09:42
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.23
09:40
Çin Yuanı
6,33
6,34
% 0.06
09:42
İsveç Kronu
4,88
4,89
% -0.07
09:42
