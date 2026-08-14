Dolar bugün kaç TL? 14 Ağustos Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatı, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 47,88 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, döviz piyasalarında dalgalı bir seyir sergileyen kurların, ekonomik ve politik gelişmelere nasıl bağlı olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirler, doların Türk Lirası karşısındaki seyrini etkiliyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de durumu şekillendiriyor.

ABD Merkez Bankası'nın para politikaları, döviz kurlarını etkileyen önemli bir faktör. Küresel ekonomi dinamikleri de aynı şekilde piyasaları etkiliyor. Doların artışı, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, yurtiçindeki enflasyon yükünü de artırabilir. Tüketici fiyatlarının artması, ekonomik belirsizlikler yaratıyor. Bu belirsizlikler alım gücünü zayıflatıyor ve döviz piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

47,88 TL'lik dolar fiyatı, gelecekteki ekonomik gelişmeler açısından önemli bir gösterge. Önümüzdeki günlerde bu fiyatın nasıl şekilleneceği dikkatle izleniyor. Piyasalardaki hassaslık, döviz yatırımcıları için kritik bir öneme sahip. Bu seviyeler, yatırım kararlarını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Doların seyrini belirleyen faktörler, piyasalardaki belirsizlikleri artırmaya devam edecek.