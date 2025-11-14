FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 14 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru, 14 Kasım 2025 itibarıyla 42,32 TL seviyesine ulaşarak piyasalardaki belirsizlikleri artırdı. Bu dalgalanma, yerel ekonomik faktörler ve uluslararası gelişmelerle yakından ilişkilidir. Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini yükseltirken enflasyon üzerinde de baskı yaratabilir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izlemeli ve stratejilerini gözden geçirmelidir. Ekonomik verilerin etkisi, 2025 yılı için kritik bir seyir izleyecektir.

Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 09:00'da 42,32 TL olarak kaydedildi. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilidir. Yerel ekonomik faktörler ve politik gelişmeler de önemli birer etkendir. Türkiye’de döviz kurlarındaki dalgalanmalar, birçok temel ekonomik gösterge ile etkileşim halindedir. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri için bu durumu anlamak kritik bir öneme sahiptir. Yüksek dolar kuru, ithalat maliyetlerini artırır. Bu durum enflasyonu daha da körükleyebilir. Ancak yurtiçindeki döviz geliri olan sektörler için fırsatlar da yaratabilir.

Doların güncel seviyesi, piyasalarda belirsizlik rüzgârlarının esmesine neden oluyor. Ekonomik verilerin ve global gelişmelerin döviz kurları üzerindeki etkisi büyüktür. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Özellikle 2025 yılında, küresel ekonomik büyümeye ilişkin gelişmeler önem arz edecek. Bu durum, yatırımcıların döviz kurlarına olan bakış açılarını değiştirebilir. Dolar/TL paritesindeki değişimleri dikkatli takip etmek şart. Bu, yatırımcıların risk yönetimi açısından kritik bir unsurdur. Portföy çeşitlendirmesi de aynı ölçüde önemlidir.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,32
42,34
% 0.19
10:18
Euro
49,33
49,34
% 0.14
10:18
İngiliz Sterlini
55,70
55,72
% -0.22
10:18
Avustralya Doları
27,62
27,64
% 0.16
10:18
İsviçre Frangı
53,49
53,52
% 0.42
10:18
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.21
10:10
Çin Yuanı
5,96
5,96
% 0.18
10:18
İsveç Kronu
4,50
4,50
% 0.22
10:18
