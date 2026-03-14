Dolar bugün kaç TL? 14 Mart Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

14 Mart 2026 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar, 44,22 TL olarak belirlendi. Bu durum, son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisini gösteriyor. Türkiye'nin döviz piyasasındaki belirsizlikler de önemli bir faktör. Enflasyon oranlarındaki artış ve dış ticaret dengesizliği, dolardaki bu yükselişi etkiliyor. Yatırımcılar için dikkat çekici seviyeler, döviz alım-satım işlemlerinde karar alma zorunluluğu getiriyor.

Döviz fiyatlarının artması, ithalat yapan şirketlerin maliyetlerini yükseltebilir. Bu durum, fiyat artışlarına yol açma potansiyeline sahiptir. Doların yükselmesi, yerli ürünlerin rekabetçilik düzeyini etkileyebilir. İthalat bağımlılığı olan sektörlerde fiyat dalgalanmaları daha belirgin hale gelir. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu gelişmeleri izleyerek döviz hareketlerini öngörmeye çalışıyorlar. Böylece, bireysel ve kurumsal bazda stratejik adımlar atmak mümkün oluyor.