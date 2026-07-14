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Dolar bugün kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

14 Temmuz 2026 itibarıyla dolar, 47,04 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Doların değerindeki dalgalanmalar, piyasalardaki belirsizlikler ve uluslararası ekonomik gelişmelerle yakından ilişkilidir. Doların yükselmesi, yerel ekonomiyi ve ticaret stratejilerini olumsuz yönde etkiliyor.

Dolar bugün kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar?

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 47,04 TL seviyesinde işlem görmektedir. Son haftalarda doların değerindeki dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Bu dalgalanmaların, piyasalardaki belirsizlikler ve uluslararası ekonomik gelişmelerle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Doların yükselişi, yerel ekonomimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca ticaret ve ihracat stratejilerimiz de bu durumdan etkilenmektedir. İthalat maliyetleri artmaktadır ve bu durum enflasyon üzerindeki baskıyı artırabilir.

Bugünkü dolar fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ayrıca halkın alım gücü üzerinde de bir etki yaratmaktadır. Doların sürekli yükselmesi, yurtiçindeki fiyatları artırabilir. Bu durum, hanehalklarının bütçelerini zorlayabilir. Ekonomik büyüme ve istikrar hedefleri belirlenirken, döviz fiyatlarının nasıl şekilleneceği merakla beklenmektedir. Uzmanlar ve analistler, piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Dolar fiyatlarındaki artış, ilerleyen günlerde farklı ekonomik senaryoları gündeme getirebilir.

Dolar bugün kaç TL? 14 Temmuz Salı 2026 dolar ne kadar? 1

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Avustralya Doları
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32,63
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İsviçre Frangı
57,71
57,75
% 0.15
10:15
Rus Rublesi
0,61
0,62
% 0.86
10:12
Çin Yuanı
6,93
6,94
% 0.2
10:15
İsveç Kronu
4,84
4,85
% 0.27
10:15
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