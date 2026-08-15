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Dolar bugün kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları, 15 Ağustos 2026 itibarıyla 47,88 TL seviyesinde işleme devam ediyor. Bu durum, küresel piyasalardaki belirsizlik ve yerel ekonomik göstergelerle doğrudan ilişkili. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı stratejiler geliştirirken, zayıf TL ve artan enflasyon da doları etkileyen faktörler arasında. Önümüzdeki dönemde, ekonomik veriler ve merkez bankası tedbirleri piyasalarda kritik rol oynamaya devam edecek.

Dolar bugün kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları üzerine güncel değerlendirme yapılması önemlidir. 15 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru, saat 09:00'da 47,88 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, son dönemlerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle dikkat çekicidir. Doların yükselmesi, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ülke ekonomisinin dinamiklerinden etkileniyor olabilir.

Yatırımcılar, dalgalanmalara karşı stratejiler geliştirmek amaçlı döviz kurlarını yakından takip ediyor. Doların bu seviyede işlem görmesi, yerel ekonomik göstergelerle ilişkilidir. Zayıf bir TL ve artan enflasyon oranları, bu durumu işaret etmektedir. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırırken, ihracatçı firmalara fırsatlar yaratmaktadır.

Önümüzdeki günlerde doların seyrinin ne yönde gelişeceği kritik bir konu olacaktır. Ekonomik veriler ve merkez bankalarının alacağı tedbirler büyük önem taşıyacak. Ekonomik istikrarın sağlanması için izlenecek politikalar dikkate alınmalıdır. Bu politikaların etkisi, döviz kurlarının yönünü belirlemede etkili bir faktör olacaktır.

Dolar bugün kaç TL? 15 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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Avustralya Doları
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% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
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% 0.22
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
7,09
7,11
% 0.11
23:59
İsveç Kronu
5,01
5,04
% 0.53
23:59
Anahtar Kelimeler:
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