Dolar bugün kaç TL? 15 Haziran Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

15 Haziran 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,26 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların bir yansımasıdır. Ulusal ekonomik faktörler de bu durumu etkiliyor. Yüksek enflasyon, Türk lirasının değer kaybetmesine neden oluyor. Jeopolitik riskler ve dış ticaret açığı gibi etkenler de dolardaki artışı etkiliyor. Bunun sonucunda yatırımcıların ve bireylerin tercihleri şekilleniyor. Durum, döviz alım satımı yapanları ve ithalat-ihracat yapan işletmeleri etkiliyor.

Doların bu seviyelerde kalması finansal piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Tasarruf sahipleri, döviz cinsinden varlıklarını artırmayı tercih edebilir. Bu tercih, yerli döviz talebini de etkileyebiliyor. Hükümetin alacağı ekonomik önlemler kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın faiz politikaları da doları etkileyen değişkenlerden biridir. Doların yükselişi Türk lirasının değer kaybıyla birlikte yaşanıyor. Ekonomik istikrar açısından bu durum dikkate alınmalıdır. Bu konular, gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.