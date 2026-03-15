Dolar bugün kaç TL? 15 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların Günlük Seyri: 15 Mart 2026

15 Mart 2026 tarihinde, saat 09.00'da dolar, 44,22 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Doların bu seviyede kalması, yatırımcıların piyasa beklentilerine dikkat ettiğini gösteriyor. Küresel ekonomik veriler, enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları, döviz kurlarını etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Son günlerdeki gelişmeler, doların Türk Lirası karşısındaki durumunu etkilemiş durumda. Yüksek enflasyon, ticaret dengesi ve jeopolitik riskler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. 44,22 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yakın dönemdeki belirsizliklerle daha fazla oynaklık gösterebilir. Yatırımcılar için döviz piyasalarında dikkatli bir yaklaşım sergilemek önem taşıyor. Dolar fiyatlarının seyri, bireysel ve kurumsal yatırımlar açısından büyük bir önem arz ediyor.